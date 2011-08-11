Тимошенко заявила, що з задоволенням поставить Бойку 150 питань

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду м. Києва Родіон КІРЄЄВ відмовив захисту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у долученні до її кримінальної справи низки документів, пов’язаних із засновництвом та діяльністю компанії «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Р.КІРЄЄВ оголосив під час допиту колишнього першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА.

Захист Ю.ТИМОШЕНКО мотивував необхідність долучення цих документів як доказів корупції влади на енергетичному ринку України. «Все, що сьогодні робить пан БОЙКО як міністр палива та енергетики у Стокгольмському арбітражі, є повністю скоординованою позицією з «РосУкрЕнерго», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр також звернула увагу на довіреність, яка була видана міністру палива та енергетики Юрію БОЙКУ одним із засновників «РосУкрЕнерго».

«Вам як судді дуже важливо з’ясувати всю картину того, що відбувалося у країні і відбувається сьогодні. Тому що, коли Ви будете виносити вирок відносно того, що я завдала збитки НАК «Нафтогазу», то Вам хоча б треба знати, що відбувається з корупцією на самих вищих щаблях влади, яка прямо впливає на обсяг збитків, які я нібито завдала державі», - підкреслила екс-прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що підтримує клопотання прокуратури про виклик Ю.БОЙКА до суду як свідка. «Я б хотіла підтримати клопотання прокурорів про запрошення як свідка пана БОЙКА. Я з великим задоволенням поставила би БОЙКУ 150 запитань, якщо Ви їх не зміните по ходу», - заявила вона.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО та її захист просили суд долучити до матеріалів кримінальної справи судові рішення про законність розмитнення 11 млрд. кубометрів газу в 2009 році, посилаючись на покази О.ТУРЧИНОВА.

«Суди чітко підтвердили законність дій митниці і НАК «Нафтогаз України». Є судові рішення, і я думаю, що їх можна долучити до справи. Це ж єдина судова система», - сказав О.ТУРЧИНОВ. Зокрема, колишній перший віце-прем’єр уточнив, що йдеться про судові рішення, ухвалені після порушення Службою безпеки України кримінальної справи проти керівника регіональної митниці Тараса ШЕПІТЬКА.

За словами О.ТУРЧИНОВА, Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ після звільнення з посади керівника Державної митної служби на посаді заступника голови СБУ продовжував захищати компанію «РосУкрЕнерго». «Ставши заступником керівника СБУ, він (В.ХОРОШКОВСЬКИЙ) був призначений Президентом ЮЩЕНКОМ після звільнення з митниці і фактично організував наступ на «Нафтогаз» - тоді працівники СБУ захоплювали НАК «Нафтогаз», документи, затримали одного з працівників митниці пана ШЕПІТЬКА, відкрили кримінальну справу, кинули його за грати, але ж українські суди у той час прийняли рішення, що рішення про розмитнення були законними», - додав він.

О.ТУРЧИНОВ також підкреслив, що В.ХОРОШКОВСЬКИЙ на посаді керівника Державної митної служби «жорстко протистояв розмитненню газу», який за угодою з «Газпромом» був проданий державній компанії - НАК «Нафтогаз України».

«Цей газ продавав «Газпром», і це до нього всі питання, чому «Газпром» продав газ, який йому не належить. НАК «Нафтогаз» розрахувався по боргах «РосУекрЕнерго», і цей газ вже належав державі», - пояснив О.ТУРЧИНОВ.