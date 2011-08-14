Юрист, який судиться з Януковичем, не збирається здаватися

Херсонський юрист Дмитро ІЛЬЧЕНКО, який судиться з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ через невиконання ним передвиборчих обіцянок, подав апеляцію до Верховного суду України.

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам Д.ІЛЬЧЕНКО, 11 серпня він подав до ВСУ апеляцію на рішення Вищого адміністративного суду України (ВАСУ), який відмовився визнати протиправною бездіяльність Президента В.ЯНУКОВИЧА, що виявилося у невиконанні його передвиборчих обіцянок.

Незважаючи на те, що в рішенні ВАСУ було вказано, що воно остаточне і оскарженню не підлягає, Д.ІЛЬЧЕНКО таки подав апеляцію до ВСУ.

У апеляції Д.ІЛЬЧЕНКО просить ВСУ прийняти апеляційну скаргу до розгляду, а також скасувати рішення Вищого адміністративного суду України від 21.07.2011 року, і винести нове, яким його позов задовольнити.

Зокрема, у позові Д.ІЛЬЧЕНКО просить суд визнати протиправною бездіяльність В.ЯНУКОВИЧА у зв'язку з тим, що досі не введено податкові канікули для малого бізнесу строком на п'ять років, не відбулося зниження ПДВ до 17% і не здійснено перехід на контрактну службу в армії.

Також позивач просить суд зобов'язати відповідача внести до Верховної Ради України законопроекти про введення податкових канікул для малого бізнесу на 5 років, зниженні ПДВ до 17% невідкладно, зниження податку на прибуток до 19% невідкладно, про контрактну армію. І стягнути з відповідача 5 грн. 10 коп. судових витрат.

Інформація про те, чи прийняв Верховний суд України дану апеляцію до розгляду, наразі відсутня.

Як повідомляв УНІАН, Вищий адміністративний суд України відмовився визнати протиправною бездіяльність В.ЯНУКОВИЧА у зв'язку з невиконанням ним обіцянок, даних напередодні виборів глави держави у 2010 році.

Д.ІЛЬЧЕНКО вказав у позові, що у своїй передвиборчій програмі В.ЯНУКОВИЧ обіцяв у разі обрання його Президентом здійснити ряд дій, але слова не дотримав, унаслідок чого порушив права позивача як виборця і наніс йому значної шкоди.

Розглянувши скаргу, ВАСУ відмовився визнати протиправною бездіяльність Президента, зазначивши, що передвиборча програма кандидата на посаду Президента України – це засіб агітації, який не є законодавчим актом. А оскільки ВАСУ «може визнати дії або бездіяльність відповідного суб'єкта владних повноважень протиправними лише у разі, якщо ним допущене порушення положень Конституції або законів України», судді дійшли висновку, що підстав для визнання протиправною бездіяльності Президента немає.