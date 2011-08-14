Політолог не вірить в об'єднання опозиції

Політолог Володимир Фесенко не вірить в об'єднання опозиції. Таку думку він висловив у коментарі «Газеті по-українськи».

Експерт вважає, що інтереси Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка є об'єктивно конкурентними. «В даному випадку максимально, що можливо на найближчу перспективу, - це координація дій», - зазначає Фесенко.

«Арсеній Петрович хоче просто скористатися нинішньою ситуацією і зробити електоральний прорив. Його багато хто підозрював у симпатіях до влади, що він є ледь не її таємним агентом. Тому і вирішив продемонструвати свою радикальну опозиційність. Більш того, він фактично пропонує послуги адвоката Тимошенко. Попри це Тимошенко і Яценюк є конкурентами».

На думку політолога, під час виборів опозиція може координувати зусилля та оголосити своєрідний пакт про ненапад.

«Адже реальними конкурентами на виборах будуть не опозиція та влада (вони ідеологічні опоненти), а опозиційні партії між собою. Якщо буде ухвалений законопроект Олександра Лавриновича про змішану систему виборів народних депутатів, тоді треба буде координувати діяльність в питанні визначення єдиних кандидатів від опозиції у мажоритарних округах. Це є завданням максимум. Проте дуже сумніваюся, що навіть цього вдасться досягнути, тому що та ж "Свобода", яка має значну підтримку по Україні, буде висувати своїх кандидатів. Якщо "Батьківщина" запропонує свою кандидатуру, то "свободівці" можуть не погодитися і запропонувати власного претендента, причому з шансами на перемогу. Тому теоретично це можливо, але практично досягти такого результату буде надзвичайно важко».

«У разі ухвалення законопроекту Лавриновича блоки будуть заборонені. А щоб Яценюк розчинився в "Батьківщині", чи навпаки, я в це не вірю. Навіть якщо блоки не заборонять, таке об'єднання малоймовірне. Постане проблема розподілу місць у списках, умов об'єднання. Найкращий час для об'єднання - це після виборів, коли можна буде об'єднатися в парламентську коаліцію. Якщо навіть таке об'єднання станеться, то результат опозиційних сил буде меншим ніж, якщо б вони йшли поодинці. Частина виборців Яценюка, особливо з нестійких, не захочуть голосувати за Тимошенко, а виборці Тимошенко - відповідно за Яценюка. Це ті люди, які голосують за менше зло. В цьому разі неминучою є втрата частини виборців, які можуть піти, наприклад, до Віталія Кличка. А от малі партії, наприклад, Миколи Катеринчука і Анатолія Гриценка мають приєднуватися до великих гравців, щоб не розпорошувати електорат», - зазначає Фесенко.

Заклик же Яценюка до опозиції у випадку обвинувального вироку для Юлії Тимошенко не брати участь у парламентських виборах політолог вважає «PR-грою». «Це має продемонструвати радикальність Яценюка, а також додатково привернути увагу до його персони. Однак дуже сумніваюся, що бойкот відбудеться», - сказав Фесенко.