У наметовому містечку під Печерським судом демонтажу вже не бояться

Народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій ОДАРЧЕНКО стверджує, що наразі жодних юридичних підстав для демонтажу встановленого біля Печерського райсуду Києва прихильниками колишнього прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО наметового містечка немає.

Про це народний депутат сказав в коментарі кореспонденту УНІАН.

У цей час в акції на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО беруть участь близько 300 прихильників екс-прем’єра, у сусідній акції їхніх опонентів, організованій "Загальновоїнською спілкою України", - близько 130 осіб.

На території наметового містечка продовжують чергувати народні депутати від «БЮТ-Батьківщини».

Як зазначили учасники акції прихильників голови партії "Батьківщина", вони не бояться можливого демонтажу їхнього наметового містечка біля Печерського районного суду Києва у зв’язку з заходами, що проходитимуть в центрі столиці з нагоди Дня Незалежності.

Коментуючи інформацію про можливе знесення наметового містечка, народний депутат Ю.ОДАРЧЕНКО зазначив, що наразі для цього немає жодних юридичних підстав.

У свою чергу народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ сподівається, що ніхто не наважиться розганяти наметове містечко. Хоча при цьому він зазначив, що учасники акції «постійно готові до агресії влади та неадекватного поводження міліції».

«Якщо 23-го знесуть (наметове містечко – УНІАН), то 24-го більша кількість людей збереться у парку Шевченка перед пам’ятником Тарасу Григоровичу, щоб відзначити День Незалежності без Януковича. Про це домовилася вже вся опозиція”, – сказав депутат.

Він упевнений, що ніхто з учасників акції не боїться розгону наметового містечка. “Постраждати за Україну – це честь”, - підкреслив він.

Натомість голова координаційної ради організації “Загальновоїнська спілка України” Юрій ЛАГНО упевнений, що наметове містечко не знесуть. Водночас, він стверджує, що якщо намети “Батьківщини” приберуть, то свою акцію вони теж одразу згорнуть.

Наразі, на території наметового містечка продовжують збирати підписи під зверненнями за термінове проведення медичного обстеження лідера «Батьківщини». За словами учасників акції, за три дні вони зібрали вже понад 4 тис. підписів.

Також, за їхніми даними, під зверненням за звільнення Ю.ТИМОШЕНКО з-під арешту, адресованим до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, за тиждень зібрано вже понад 11 тис. підписів.

Охорону громадського порядку на території наметового містечка забезпечують близько 50 працівників міліції.