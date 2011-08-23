У Чернігові влада та опозиція святкуватимуть окремо

У Чернігові влада та опозиція окремо проведуть заходи з нагоди 20-ї річниці Незалежності України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного осередку Української народної партії, про спільні заходи 24 серпня окремо від влади заявили Чернігівський обласний громадський оргкомітет з відзначення 20-річчя Незалежності України та чернігівський Комітет опору диктатурі.

Відзначення Дня незалежності України опозиційні сили організують поблизу Катерининської церкви, тоді як заходи, організовані владою, відбудуться на Валу, Алеї Героїв, Красній площі та у міському парку культури та відпочинку.

Головною подією свята поблизу Катерининської церкви стане розгортання найбільшого Державного прапора України (розміром 45х30 метрів), що занесений до Книги рекордів України. Під час засідань оргкомітету з відзначення Дня Незалежності України планувалося, що розгортання найбільшого прапору було частиною загальноміських заходів у Чернігові.

Як повідомляв УНІАН, за даними міської ради, у Чернігові 24 серпня за участі представників влади та громадськості заплановані молитва за Україну, урочисте покладання квітів до пам`ятників Т.Г.Шевченку і «Борцям за волю та незалежність України". Також цього дня відбудеться "Фестиваль історичних міст" та молодіжний "Арт-майданчик", молодіжно-спортивне та культурно-мистецьке дійство "Наша земля – Україна", урочиста хода військових, виставка квітів.