В Одесі опозиції заборонили покласти квіти до пам'ятника Шевченку

Суддя Окружного адміністративного суду Одеської області Ольга ТАРАСИШИНА в повному обсязі задовольнила позов виконкому Одеської міськради про заборону мирних зборів опозиційних політичних сил, запланованих на День Незалежності, зокрема церемонії покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку і проведення мітингу на підтримку демократії і законності в країні.

Як заявив кореспонденту УНІАН заступник голови міської організації ВО «Батьківщина» Володимир УСОВ, «таким чином одеситів позбавили їх конституційного права на мирні збори».

За його словами, «власті вчергове зробили спробу перетворити суд на фарс: до заявок партій «Батьківщина», НРУ, ПРП, «Свобода» на проведення мирних зборів у День Незалежності суд додав заяви таких організацій, як «Євреї проти Гурвіца», «Євреї за Ісуса» та подібних до них, які або не зареєстровані, або про діяльність яких ніхто не знає. Проте це не перешкодило суду при розгляді позову послатися на те, що між організаціями, що відзначають День Незалежності, може статися конфлікт, який здатний завдати шкоди громадянам».

«Варто уваги, що при цьому суд не визнав відповідачами за позовом представників партій «Батьківщина» і «Реформи і Порядок», хоча наші прізвища вказані у заявках на проведення мирних зборів 24 серпня», - відзначив В.УСОВ.