Прокурор Києва скаржиться, що нардепи не ходять на допити

Народні депутати відмовляються приходити на допити до слідчого у справі про бійку у Верховній Раді в квітні 2010 року.

Про це заявив прокурор Києва Анатолій МЕЛЬНИК в інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине».

Відповідаючи на запитання, як просувається розслідування справи, яку прокуратура Києва порушила за фактом бійки у Верховній Раді наприкінці квітня цього року, А.МЕЛЬНИК сказав: «Це найпростіша справа. Треба опитати ще декілька десятків парламентаріїв, щоб встановити істину. Але ми зіткнулися з тим, що депутати з тих чи інших причин не приходять у прокуратуру до слідчого».

«А це гальмує роботу зі встановлення всіх обставин», - наголосив прокурор.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2010 року у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України в сесійному залі парламенту відбулися зіткнення між народними депутатами, а також були застосовані димові шашки, в президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва 28 квітня порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України (згідно з ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Під час розслідування цієї справи прокуратура порушила кримінальну справу щодо народних депутатів Юрія ГРИМЧАКА і Андрія ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради і народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов`язків, здійсненого особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодекси України).