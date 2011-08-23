Розкол у КОД: у Ющенка цікавляться, Томенко - «дурень чи саботажник?»

Партія «Наша Україна» має намір розглянути заяви свого лідера Віктора ЮЩЕНКА щодо лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО на засіданні політради партії.

Про це пише газета «КоммерсантЪ-Украина».

Як нагадує видання, вчора відбулося засідання Комітету опору диктатурі (КОД), який об`єднує 11 опозиційних партій. Крім узгодження спільних дій 24 серпня КОД довелося залагоджувати конфлікт, який виник між його учасниками. Минулого четверга віце-спікер Верховної Ради Микола ТОМЕНКО ("БЮТ-Батьківщина") заявив, що комітет має намір покарати «Нашу Україну» за дії її лідера В.ЮЩЕНКА і члена політради партії Юрія ЄХАНУРОВА, які дали показання у справі Ю.ТИМОШЕНКО і підтримали позицію звинувачення. "Якщо протягом тижня “Наша Україна” не виключить з партії ЮЩЕНКА і ЄХАНУРОВА, то ми виключимо її з комітету, тому що до опозиції така “Наша Україна” не має відношення", – заявив М.ТОМЕНКО.

Як відзначає газета, у «Нашій Україні» оцінили цю заяву вкрай негативно. "Ми у КОД домовлялися про мораторій на критику. Я не знаю, чому ТОМЕНКО вийшов з цією заявою – дурень він чи саботажник? Я не знаю, чи є в його діях злий намір, але точно знаю, що він ллє воду на млин Банківської, яка боїться об`єднання опозиції", – сказав газеті голова виконкому партії Сергій БОНДАРЧУК.

Тим часом, критика на адресу «Нашої України» в останні дні звучала і від інших представників "Батьківщини". Виключення В.ЮЩЕНКА і Ю.ЄХАНУРОВА з лав партії вимагав народний депутат Андрій ШКІЛЬ, а перший заступник голови "Батьківщини" Олександр ТУРЧИНОВ заявив “Коммесанту”: "Це рішення підтримали усі учасники КОД. При цьому “Батьківщина” не була його ініціатором".

Джерела видання стверджують, що спочатку, у четвер, з пропозицією про відповідальність «Нашої України» виступив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій ГРИЦЕНКО, проте його пропозиція не була офіційно оформлена і не голосувалося. Усно його підтримав голова Європейської партії Микола КАТЕРИНЧУК, після чого С.БОНДАРЧУК пообіцяв, що "Наша Україна" розгляне це питання на внутріпартійному рівні.

Водночас інші учасники КОД не пригадують, щоб «Нашій Україні» було висунуто ультиматум. "Пропонувалося, щоб НУ засудила дії ЮЩЕНКА в суді і висловила незгоду з ним. Але жорсткого ультиматуму з боку КОД не було. І я не пам`ятаю, щоб хтось взагалі згадував про виключення ЮЩЕНКА з партії", – сказав газеті голова Київської міської організації ВО "Свобода" Андрій ІЛЛЄНКО.

"Про ЄХАНУРОВА на комітеті взагалі не говорили, його прізвище просто приписали", – додав С.БОНДАРЧУК.

Голова виконкому "Нашої України" запевняє, що партія залишається членом КОД і підтримує його принципи: "Ми досить давно заявили, що судилища, які відбуваються, є ні чим іншим, як політичними репресіями, і що ми засуджуємо дії влади щодо колишніх високопосадовців".

Газета відзначає, що ця заява С.БОНДАРЧУКА кардинально розходиться з позицією лідера "Нашої України". Напередодні В.ЮЩЕНКО відкинув припущення про те, що процес в Печерському райсуді має політичну складову.

Як підкреслює видання, це не єдина розбіжність позиції лідера «Нашої України» і його однопартійців. С.БОНДАРЧУК нагадав, що партія рекомендувала В.ЮЩЕНКУ утриматися від надання показань у суді. "Коли Віктор Андрійович пішов до суду, він це з партією не погоджував і не радився. Крім того, я пропонував йому передати суду чотири клопотання про узяття на поруки Юлії ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА, Валерія ІВАЩЕНКА та Ігоря ДІДЕНКА. Він узяв ці документи. Чому він не передав їх суду – дотепер по-людськи не зрозуміло", – визнав С.БОНДАРЧУК. За його словами, дії лідера «Нашої України» будуть розглянуті політрадою партії, дату засідання якої ще не визначено.