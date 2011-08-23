У БЮТ наполягають, що в Тимошенко треба взяти аналізи

"Генпрокуратура займається власним піаром і піаром Міністерства охорони здоров`я і я змушений спростувати заяву, яку зробила жінка, яка вважає себе прокурором” у справі Юлії Тимошенко, - таку заяву нардепа-бютівця Сергія Власенка оприлюднив офіційний сайт Батьківщини.

Зокрема, за словами нардепа, “заяви Генпрокуратури про медичне обстеження та надання належної медичної допомоги Юлії Тимошенко не відповідають дійсності”. До цього Власенко додав, що "протягом тижня вся світова спільнота добивалися, щоб до неї допустили особистого лікаря, і, нарешті, під шаленим тиском це відбулося сьогодні”. Втім, стверджує бютівець, "медичного обстеження Тимошенко не проводилось, а судячи з прес-релізу МОЗ, вони свої висновки зробили за візуальним обстеженням Юлії Володимирівни і жодних аналізів не бралося”.

За словами Власенка, будь-які висновки щодо стану Тимошенко можливо лише за підсумками проведення аналізів. Наразі Тимошенко відмовилась від того, щоб аналізи брали фахівці МОЗ і наполягає на тому, щоб це зробив її особистий лікар. До цього нардеп додав, що “раніше Генпрокуратура називала симулянтом Юрія Луценка, а потім змушені були терміново його вивозити у реанімацію”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Міністерства охорони здоров’я України заявила про проведення медичного обстеження Ю.ТИМОШЕНКОгрупою медичних працівників, до якої увійшли працівники закладів МОЗ та особистий лікар і особиста медична сестра Юлії Тимошенко. У протоколі зафіксовано, що були застосовані лише “дозволені пацієнткою методи обстеження”.

“Згідно з протоколом, який був складений за результатами обстеження, стан її здоров’я визнаний задовільним. Протокол був підписаний усіма членами комісії, включаючи особистого лікаря та медичну сестру Тимошенко”, - цитувала згодом висновки МОЗ представник обвинувачення Лілія Фролова. До цього прокурор додала, що “від проведення лабораторного обстеження підсудна Тимошенко відмовилась”.

За даними Державної пенітенціарної служби України, - це вже п’ята відмова Юлії Тимошенко від лабораторного обстеження.