Захист Тимошенко не зміг переконати Кірєєва-трудоголіка

Головуючий у судовому процесі з розгляду справи екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО суддя Родіон КІРЄЄВ відмовляється ставити на розгляд суду клопотання про зміну запобіжного заходу екс-прем`єру, незважаючи на численні звернення захисників Ю.ТИМОШЕНКО.

Про це повідомляється на персональному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Враховуючи, що завтра ми святкуємо 20-ту річницю Незалежності, а сьогодні свято прапора, та розуміючи, скільки часу потрібно для вирішення цього клопотання, захист просить суд врахувати, що сьогодні скорочений робочий день, та розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу. А то вийде, що питання будемо розглядати після закінчення робочого дня", - сказав на засіданні суду адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК.

У відповідь Р.КІРЄЄВ зазначив, що він поставить на розгляд клопотання після дослідження матеріалів справи.

Суддя вже четверту годину вголос читає в залі судових засідань матеріали справи.