Янукович закликає проводити вибори по-новому

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає провести наступні парламентські вибори на новій нормативній базі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у палаці «Україна» на урочистих зборах, присвячених 20-й річниці Незалежності України.

Президент наголосив, що вибори у жовтні 2012 року необхідно провести на новій нормативній основі, яка виправить вади існуючої пропорційної моделі та дозволить врахувати низку рекомендацій міжнародних організацій, у тому числі Венеціанської комісії.

«Стратегічно національне виборче законодавство має стимулювати розвиток парламентаризму, розвиток партійної системи, реального місцевого самоврядування», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він додав, що необхідно вирішити стратегічне завдання з формування ефективної публічної влади.

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Президент виступає за оптимізацію строків внесення змін до Конституції.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що процес реформування Основного Закону вже розпочався, зокрема, він ухвалив рішення про створення Конституційної асамблеї.

«Строки внесення змін до Конституції мають бути оптимізовані. З одного боку, процес оновлення Конституції має бути грунтовним і професійним та відкритим. З іншого боку, Україна потребує змін, і штучно затягувати процес оновлення Основного Закону також неприпустимо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.