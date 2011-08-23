Томенко про "Нашу Україну", "Єдину Росію", посади та кашкет

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що об’єднання довкола Партії регіонів спонукає опозицію до координації дій, до остаточного визначення серед політичних партій: хто готовий бути в реальній щоденній опозиційній діяльності до влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав сьогодні в ефірі на радіо «Ера-FM», відповідаючи на запитання про об’єднавчі процеси, що відбуваються у владі і опозиції, чим вони різняться і чим вони схожі.

Віце-спікер парламенту назвав зрозумілим те, що, використовуючи досвід «Єдиної Росії», Партія регіонів збирає у свої лави представників інших партій та хоче створити класичну партію влади, де, займаючи владну посаду, треба бути представником виключно однієї партії – Партії регіонів.

З другого боку, за словами М.ТОМЕНКА, ті дрібніші партії, які залучає Партія регіонів, очевидно, отримують від влади можливість балотуватися в мажоритарних округах. «Це дає їм можливість розширити своє представництво під час парламентської виборчій кампанії, яка, скоріш за все, проходитиме за умов змішаної системи», - підкреслив він.

Що стосується опозиції, то вона, на переконання віце-спікера, в складнішій ситуації, оскільки опозиція може об’єднуватися тільки навколо ідей, цінностей, програм, а не навколо посад у владі, як це робить Партія регіонів. «Але це треба робити, - наголосив М.ТОМЕНКО, - бо настав час, коли не можна зранку йти на роботу в Адміністрацію Президента чи в урядові інституції, а ввечері ходити на засідання опозиції».

М.ТОМЕНКО ще раз підкреслив, що низка політичних партій, зокрема «Наша Україна», яка делегувала ряд своїх членів на посади до Президента або у місцеву виконавчу владу та, за свідченнями Віктора ЮЩЕНКА і Юрія ЄХАНУРОВА, дуже чітко себе спозиціонувала як захисник підходів нинішньої влади, повинна остаточно визначитися. «Не можна з однією паляницею йти назустріч владі і опозиції та змінювати кашкет в залежності від кон’юнктури. Треба сказати: або ви за владу, або ви в опозиції», - підсумував віце-спікер.