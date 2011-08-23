Херсонська опозиція зрозуміла рішення суду, як "можна"

У Херсоні суд не заборонив і не дозволив опозиції проводити заходи 24 серпня.

Як повідомив УНІАН депутат Херсонської міськради, прес-секретар облорганізації ВО «Батьківщина» Станіслав ТРОШИН, Херсонський окружний адміністративний суд (ХОАС) після двогодинної наради ухвалив рішення за позовом міськради Херсона, яка вимагала заборонити Комітетові опору диктатурі Херсонщини проводити акції біля пам`ятника Тарасові Шевченку 24 серпня.

Суддя ХОАС Сергій ВАРНЯК, пославшись на Постанову Президії Верховної Ради СРСР від 28 липня 1988 року «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій у СРСР», а також на два рішення міськради Херсона про визначення місць для проведення мітингів, обмежив право в.о. керівника Херсонської обласної організації ВО «Батьківщина» Володимира МИКОЛАЄНКА організовувати мітинг і вуличну ходу 24 серпня у Херсоні.

За словами С.ТРОШИНА, таке рішення повністю задовольняє Комітет опору диктатурі області, і партійні організації, що входять до Комітету, не будуть його оскаржувати.

«Суд фактично не заборонив акцію, а обмежив права конкретної людини в її організації. Тепер мітинг і ходу буде організовувати інша людина», - сказав С.ТРОШИН.

Як повідомляв УНІАН, Комітет опору диктатурі Херсонської області планує провести низку акцій у Херсоні 24 серпня.

Зокрема, о 10.00 біля пам`ятника Тарасові Шевченку розпочнеться мітинг, присвячений Дню Незалежності України. Після мітингу Комітет запросив усіх бажаючих приєднатися до ходи до площі Свободи, де відбудеться пікет проти політичних репресій у країні.

У заходах візьмуть участь 10 партій і близько 20 громадських організацій, які увійшли до складу Комітету опору диктатурі Херсона.