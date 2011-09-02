Генпрокурор запевняє, що слідство вину Тимошенко довело

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА запевняє, що слідством вину екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО однозначно доведено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку на прес-конференції.

За словами В.ПШОНКИ, він не має права сьогодні коментувати нові факти у справі Ю.ТИМОШЕНКО, коли вона розглядається в суді. Але при цьому він підкреслив: «Я однозначно можу сказати, що слідством вину доведено Юлії Володимирівни».

Як сказав генпрокурор, «я також, як і ви, дивлюся на весь судовий процес, і що б не коментували, кому б не хотілося якось інакше коментувати процес, але в суді те, що було добуто слідством, підтверджується. Але остаточну свою крапку процесуальну скаже лише суд».

В.ПШОНКА підкреслив, що він як генпрокурор може сказати однозначно: «Слідство достатньо надало суду матеріалів для того, щоб він визначився у винуватості ТИМОШЕНКО».

За словами генпрокурора, в даному випадку «законно порушувалася кримінальна справа, законно розслідувалася кримінальна справа й законно направлена до суду».

На запитання УНІАН, як генпрокурор розцінює припинення відеотрансляції засідань Печерського райсуду Києва у справі Ю.ТИМОШЕНКО, В.ПШОНКА відповів, що це пов`язано з нормами закону.

«Ну, це норми закону. Давайте з повагою ставитися до закону, шановні колеги. Ви знаєте, що в законі виписано, що на допиті свідків вони не повинні чути, що зачитувалося на засіданні. Й це норми закону», - пояснив генпрокурор.

При цьому він додав, що «там, де можна було зачитувати обвинувальний висновок, де була первинна стадія процесуального слідства, і прокурор, і суд пішов на задоволення клопотання захисту ТИМОШЕНКО (клопотання про трансляцію процесу)».

За словами В.ПШОНКИ, « не можна ж повністю перетворювати судове слідство на таку, знаєте, трансляцію для бачення». Він нагадав, що наприклад, у США в судовому процесі дозволяють робити лише замальовки й не більше, «а нам – все й відразу».