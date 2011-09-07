Томенко лишив би напис «Спасибо жителям Донбасса за президента»

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає використання написів у жанрі політичної сатири абсолютно нормальною ознакою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав сьогодні під час ранкового ефіру на телеканалі ТВі, коментуючи обшук офісу Prostoprint та Futbolka.ua нібито через друк футболок з відомою речівкою футбольних уболівальників.

«Українська політична культура завжди активно застосовувала політичну сатиру та гумор», - сказав він. «Інша справа, що я противник використання в публічній дискусії, в сувенірній продукції чи в будь-якій іншій формі ненормативної лексики, зокрема, російського мату», - додав М.ТОМЕНКО.

Оцінюючи ж цю ситуацію загалом, М.ТОМЕНКО зауважив, що не бачить нічого поганого, якщо з’являться футболки з написом «Спасибо жителям Донбасса за президента».

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня працівники київського УБОЗ здійснили обшук в офісі столичної компанії Prostoprint з виробництва футболок з різними написами.

За інформацією Центру зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, «у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за підробку сувенірної продукції до Євро-2012 працівники столичного УБОЗ в офісі компанії Prostoprint проводили відповідні слідчі дії».

У ЦЗГ наголосили, що вказані дії міліції «жодним чином не пов’язані з випуском цією організацією футболок з написом, який згадувався у публікаціях в Інтернет-мережі».

Деякі інтернет-видання пов’язували обшук в компанії через випуск нею футболок з написом «Спасибо жителям Донбасса…».