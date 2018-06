Екс-прем`єра, лідера "Батьківщины" Юлію Тимошенко звинуватили у плагіаті.

Як повідомляє "Сегодня",видання "Обозреватель" проаналізувало статтю "Containing Russia", написану Тимошенко для журналу "Foreign Affairs" ще в квітні 2007 року.

"Шуму було багато, але ніхто не звернув уваги, що, скажімо міркування про перспективи "Газпрому" до болю нагадують газетну статтю зовсім іншого автора - Аркадія Островского "Russia faces the chilling prospect of a winter short of gas", що з`явилася за півроку до цього у "Файненшл Таймз", - пише видання.

Ось фрагмент статті Тимошенко в "Foreign Affairs" :

After more than ten years of delay, Gazprom has decided to develop a big field on the Yamal Peninsula - a barren and barely accessible region in the Arctic. But the earliest that gas from Yamal will reach the market is 2011. А ось - ідентичний шматок тексту в статті Островского :

After more than 10 years of delays, Gazprom this month decided to develop a big field in the Yamal peninsula - a barren, harsh and barely accessible region in the Arctic. But the earliest this gas will reach the market is 2011. Далі тексти статей Тимошенко і Островского, за висновком інтернет-видання, також вражаюче схожі, багато пропозицій повторюються слово в слово.

Втім, як стверджує "Обозреватель", це не єдине запозичення. Міркування українського екс-прем`єра про нестійкість російського росту, що спирається виключно на високі ціни на нафту, дивовижним чином збігаються з тезами статті "Russia` s Fragile Power" зовсім іншого автора, опублікованою в лютому того ж року - на два місяці раніше, відзначає "Обозреватель".

Крім того, Тимошенко для своєї статті запозичила статистику по демографічній ситуації в Росії з журналу Economist. Також в статті Тимошенко використала інформацію з праць Генрі Кісінджера, "забувши" вказати першоджерело.

"Обозреватель" коментує ситуацію таким чином: "Загалом рецепт плагіату від Немирі вже вимальовується. "Цупити" краще англійські тексти. І хоч би іноді міняти пропозиції і окремі слова місцями, щоб заплутати тих, хто досліджує тексти за допомогою звичайних пошукових інтернет-систем".