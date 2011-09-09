До Яценюка перейшли 4 депутати з НУНС (прізвища)
Мартиненко каже: буде більше
|Роман Зварич
"Вступили до партії, зокрема, Руслан Князевич, Роман Ткач і Роман Зварич. Станом на сьогодні, але я думаю, що цей список продовжиться", - наводить його слова Українська правда.
Депутат уточнив, що представники "Фронту змін" не збираються створювати групу.
"Немає ніякого сенсу в створенні груп, але звичайно будемо координувати наші зусилля в рамках фракції. Буде набагато краще, якщо наші чотири голоси будуть в унісон голосувати з усією фракцією. Це кращий варіант. І, по крайній мірі, я над цим буду працювати", - заявив Мартиненко.
Відповідаючи на запитання, чи не буде тепер фракція НУНС фактично фракцією Яценюка в парламенті, глава фракції заявив: "Дещо не так".
"Так бути не може, бо у нас 13 партій у фракції. Це питання, перш за все, до того, як я зможу себе вести. Чи більше симпатії до Арсенія Яценюка, іншим менше? Ні. Я буду рівно відноситись до всіх членів нашої фракції", - зазначив він.