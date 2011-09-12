У суді над Тимошенко почалися дебати

У Печерському районному суді Києві розпочались судові дебати у кримінальній справі, порушеної проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за обвинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових угод з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з нормами процесуального законодавства, судові дебати є останньою стадією у судовому розгляді справи перед винесенням вироку.

У засіданні беруть участь четверо представників державного обвинувачення: прокурори Михайло ШОРІН, Олександр МИКИТЕНКО, Василь БАЙРАЧНИЙ та Лілія ФРОЛОВА, а також Ю.ТИМОШЕНКО та її захисники: Микола СІРИЙ, Олександр ПЛАХОТНЮК, Юрій СУХОВ, Євгенія КАРР та Олександр ТИМОШЕНКО.

Після того як головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ увійшов до зали засідань, Ю.ТИМОШЕНКО вигукнула: «Слава Україні!».