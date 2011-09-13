Королевська - Тігіпку: годі маніпулювати обіцянками

Заява віце-прем’єр-міністра України Сергія ТІГІПКА про наміри влади скасувати кримінальну відповідальність за економічні злочини є сумнівною. Про це заявила журналістам голова парламентського Комітету з питань промисловості та регуляторної політики і підприємництва, народний депутат Україні (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, депутат сказала: «Я дуже сумніваюсь, що наміри, задекларовані паном ТІГІПКОМ, будуть реалізовані. Навіщо «винаходити велосипед»? Відповідний законопроект уже зареєстрований мною у Верховній Раді. Ми вимагаємо від влади перейти від порожніх обіцянок до реальних дій. Годі маніпулювати обіцянками».

Як наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА, кримінальна відповідальність бізнесу, що сьогодні передбачена діючим законодавством, є інструментом тиску та фактично елементом політичної розправи над незалежними людьми. «Ми підготували іще дуже багато законопроектів, які спрямовані на покращення умов роботи бізнесу в Україні. Наше завдання – максимально зменшити тиск на бізнес та надати йому змогу працювати на українську державу», - підкреслила голова парламентського комітету.

Н.КОРОЛЕВСЬКА також нагадала: саме податки та збори, які сплачують підприємці, йдуть на виплати пенсій та зарплат у бюджетній сфері.

Довідка УНІАН. Проект Закону України № 9092 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування кримінальної відповідальності за провадження господарської діяльності", автором якого є Н.КОРОЛЕВСЬКА, зареєстрований у ВР 2 вересня цього року. Даний нормативний акт передбачає вилучення з Кримінального кодексу України статей 205 і 209, і, тим самим, заміну кримінальної відповідальності за зазначені в них діяння (у сфері підприємництва) на адміністративну.

10 вересня у телеефірі С.ТІГІПКО заявив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ подасть до Верховної Ради законопроект щодо гуманізації економічних злочинів.

"Ми разом з молодими хлопцями, які займаються бізнесом, зараз напрацювали законодавство по гуманізації економічних злочинів", - сказав він. Зокрема, за його словами, з Кримінального кодексу передбачається виключити 14 статей, які передбачають покарання за економічні злочини. "За економічні злочини брати гривнею, штрафами, а не саджати по тюрмам, тих хто зробив якісь економічні помилки", - сказав С.ТІГІПКО.