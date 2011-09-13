ЗМІ: Янукович пригрозив Грищенку відставкою

Міністерство закордонних справ України одержало жорстку вказівку керівництва країни будь-що добитися завершення переговорів і парафування договору про асоціацію між Україною і Європейським Союзом у поточному році.

Про це пише газета «Коммерант-Украина» (№ 143 від 13 вересня) з посиланням на свої джерела в МЗС.

"На одній із зустрічей Віктор ЯНУКОВИЧ попередив міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА: якщо до Нового року договору не буде, ГРИЩЕНКО піде у відставку. Отже МЗС мотивований", - сказало виданню поінформоване джерело в Адміністрації Президента.

У умовах, що склалися, українські дипломати не обмежуються зустрічами і переговорами - стандартними механізмами впливу на європейських партнерів, зазначає газета.

За інформацією "Коммерсанта", МЗС також перейшов до боротьби в медійному полі, домовляючись з європейськими ЗМІ про розміщення статей, покликаних довести європейським депутатам і чиновникам, що екс-прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО справді є злочинницею і повинна зазнати кримінального покарання за свою діяльність на посту глави уряду.