Герман б'є «Браво» країні, в якій «так вольно дышит» Вакарчук

Радник Президента України з гуманітарних питань Ганна ГЕРМАН вважає, що зняття символіки Партії регіонів зі сцени в Луганську на вимогу лідера групи "Океан Ельзи" Святослава ВАКАРЧУКА лише підтверджує демократичність влади України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Г.ГЕРМАН висловила сьогодні на прес-конференції в Києві, коментуючи випадок, який в минулі вихідні відбувся в Луганську під час організації концерту С.ВАКАРЧУКА.

"Мене це не образило. Мене б образило, якби хтось не мав право вибору, а коли людина має право вибору, я вважаю, що ми ведемо правильну політику", - сказала Г.ГЕРМАН.

На її думку, вибір співака є його особистою справою. "Творча людина може погодитися чи відмовитися співати під тим чи іншим банером. Якби це було не так, я би сказала, що ми живемо в тоталітарній країні. В демократичній державі ти маєш право вибору: ти можеш виступати під банером цієї партії, ти можеш виступати під банером іншої партії або не виступати під банером жодної партії. Це є свобода вибору і я б`ю "Браво" країні, яка творчим людям дає таку можливість", - підкреслила радник Президента.

Як повідомляв УНІАН, 10-11 вересня Луганськ святкував своє 216-річчя. У святковому концерті мала брати участь група "Океан Ельзи". Проте, її лідер С.ВАКАРЧУК відмовився співати на сцені, прикрашеній символікою Партії регіонів. Під час концерту з банера над сценою відрізали слова "Партія регіонів".