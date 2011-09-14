Комуніст: націоналізація «Індару» не суперечитиме Конституції

Із законодавчої точки зору повернути інсуліновий завод «Індар» знову у державну власність абсолютно реально - всі правові механізми його повернення у державі є. Про це УНІАН заявив народний депутат від КПУ Євген ЦАРЬКОВ, коментуючи ситуацію, що склалася навколо інсулінового заводу.

За словами депутата, «механізм націоналізації існує в будь-якій нормальній країні. Він є в США, Франції, Італії, Іспанії. Якщо підприємства використовуються не за призначенням і завдають збиток державній економіці, то їх націоналізують».

На думку Є.ЦАРЬКОВА, в націоналізації заводу «Індар» немає нічого, що суперечило б Конституції і законам України. «Якщо сьогодні комітет перегляне це питання, то ми зможемо повернути державі виробника інсуліну. Адже це стосується національної безпеки країни. Коли «хвіст починає виляти собакою», диктувати свої ціни, а найголовніше - ставити під загрозу гарантії медичного захисту населення, тоді однозначно необхідно повертати державі його законний пакет акцій», - підкреслив депутат.

У парламенті наступного пленарного тижня, за припущенням депутата, буде створено тимчасову слідчу комісію, до якої увійдуть представники всіх фракцій парламенту для розслідування ситуації навколо інсулінового заводу.

На думку народного депутата від Партії регіонів Валерія КОНОВАЛЮКА, ситуація з інсуліновим заводом «Індар» вимагає радикального втручання з боку держави.

«У мене теж виникає маса питань щодо цьому заводу, зокрема, чому вже 8 місяців не проводилися тендери на закупівлю медичних препаратів Міністерством охорони здоров'я? Чому сьогодні ми не відчуваємо боротьби з тими корупційними схемами, які протягом років складалися у сфері закупівлі медобладнання та ліків? Я думаю, що без відповіді на ці запитання говорити про реформи у сфері охорони здоров'я абсолютно марно», - прокоментував ситуацію В.КОНОВАЛЮК.

За його словами, держава має досить широку правову можливість впливати на події на заводі. «Однак, на жаль, не все законодавство в Україні виконується, і це впливає на розв’язання цих питань. Це вже системна проблема для країни. Я думаю, що тут необхідне посилювати відповідальність і розуміти, хто за цим стоїть і коми це вигідно. Ми зобов'язані докласти всіх зусиль, щоб хворі на цукровий діабет не відчували того, що ситуація, що склалася навколо «Індару», якимсь чином впливає на поставки інсуліну», - резюмував В.КОНОВАЛЮК.

Як повідомляв УНІАН, ЗАТ «Індар» засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». Підприємство випускає понад 60% інсулінів, які виготовляються в Україні.

Держава в 2000 році внесла свої 70,7% акцій «Індару» до статутного фонду ДАК «Укрмедпром».

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оспорене в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, за свідченням очевидців, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців «Беркуту» увірвалися на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

27 липня колишні керівники ЗАТ «Індар» звернулися з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому просять вжити заходів для повернення державі контрольного пакету акцій цього підприємства.

В середу, 14 вересня, ситуацію навколо «Індару» розгляне парламентський комітет з питань охорони здоров'я.