Президент ПА ОБСЄ: Я прибічник того курсу, який обрала українська влада

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Петрос Ефтіміус підтримує курс Президента і уряду України на проведення в державі структурних реформ. Про це, як повідомляє прес-служба Партії регіонів, він заявив під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою Азаровим.

«Я прибічник того курсу, який ви обрали, пане прем`єр-міністр, і який окреслив Президент України, - це шлях глибоких реформ. Будучи греком, я добре розумію, що відкладання реформ змушує потім заплатити подвійну або навіть потрійну ціну», - зауважив Петрос Ефтіміус.

У свою чергу Азаров поінформував про те, що уряд проводить зараз низку структурних реформ, зокрема, пенсійну, податкову, адміністративну тощо, завдяки чому вдалося стабілізувати фінансово-економічну ситуацію в країні.

«За рік роботи нашого уряду ми змушені були провести нелегкі реформи, адже у нас був колосальний зовнішній борг. Ми проводимо пенсійну реформу, нам довелося різко скоротити витрати держбюджету, піти на такі важкі, але необхідні заходи, як підвищення тарифів для населення, але завдяки цьому фінансово-економічна ситуація в країні стабілізувалася», - повідомив Микола Азаров.

Він наголосив на тому, що зараз зростання ВВП в Україні становить 5%, а зростання промислового виробництва - 9%. «Нам вдалося провести ці реформи і перетворення за рахунок того, що вперше за часів незалежності України в країні є взаєморозуміння між Президентом, урядом і парламентом», - резюмував прем`єр-міністр.