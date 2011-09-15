Біля хати Ющенка у Хоружівці голодує колишній функціонер Нашої України

Голодуючий біля будинку Віктора ЮЩЕНКА в Хоружівці (Сумська область) пенсіонер Олександр ЖУРАВКА раніше був керівником виконкому Зарічного районного осередку «Нашої України».

Про це пише газета «Сегодня».

За даними газети, О.ЖУРАВКА вимагає від обласного осередку «Нашої України» повернути йому борг із зарплати в сумі 15 тисяч 333 гривні та складає вірші про братів ЮЩЕНКІВ.

О.ЖУРАВКА, який живе зараз на воді та їсть лише сіль, говорить, що не випадково обрав місце для свого протесту: «Якби я став біля «білого дому» (міськадміністрації) в Сумах, то який від того сенс? Там нова влада... А тут я показую, що служив їм, панам. Правда, будинок ЮЩЕНКА порожній».

Пенсіонер говорить, що його конфлікт з «Нашою Україною» почався в 2009 році: «Я працював керівником виконкому Зарічного районного осередку «Нашої України», у мене є відповідний запис у трудовій книжці. Починаючи з лютого 2009 року, мені перестали платити зарплату, а коли в грудні того ж року я потрапив під скорочення, то «Наша Україна» не тільки не розрахувалися з боргами, а й не виплатила вихідної допомоги. У мене є засвідчена довідка про заборгованість. У «Нашій Україні» кажуть, що грошей немає. Але скільки можна чекати?», - питає О.ЖУРАВКА.

«Наприклад, у вересні з моїм молодшим братом трапилася біда — він захворів, і потрібні були гроші, потім були потрібні гроші на операцію дружині. Тепер я сам на милицях. Я ж не прошу подачок, допомоги... Я прошу своїх грошей, тому що заліз у борги. Писав листи до центрального виконкому «Нашої України», але один раз мені прийшла відповідь, що грошей немає. У результаті я зібрався, сів у свою машину і відправився до Хоружівки. Триматимуся до останнього!», - сказав О.ЖУРАВКА.

У своїх бідах пенсіонер вважає винним колишнього Президента України і лідера «Нашої України» В.ЮЩЕНКА: «Адже це він набирав таких людей, які могли красти партійні гроші...».

У прес-службі «Нашої України» газеті сказали, що зараз вивчають ситуацію з голодовкою. За даними джерел видання, «Наша Україна» «зараз у великих боргах. А загальна заборгованість із зарплати - близько 50 млн. грн.».

"О.ЖУРАВКА працював у "Нашій Україні" з 2007 по 2009 рік на посаді керівника виконкому Зарічної районної в місті Суми організації партії. У "Нашої України" дійсно на сьогодні існує істотна заборгованість із заробітної плати перед колишніми працівниками і перед Пенсійним фондом, яка сформувалася в основному впродовж 2009 року. Зокрема, стосовно О.ЖУРАВКИ йдеться про заборгованість на суму 15 тис. 833 гривні", - розповіли пізніше в прес-службі "Нашої України".

"Як тільки ми дізналися про голодовку пана ЖУРАВКИ, ми відправили до Хоружівки представника регіонального департаменту центрвиконкому партії. Він запропонує О.ЖУРАВЦІ приїхати до Києва в центральний офіс партії та зустрітися з головою політради "Нашої України" Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ і головою центрвиконкому партії Сергієм БОНДАРЧУКОМ, щоб намітити шляхи вирішення цієї критичної проблеми», - сказали в прес-службі партії.

«... ми запропонуємо О.ЖУРАВЦІ юридичну допомогу, щоб він міг захищати свої права в суді з позовом до тих представників партії, в період керівництва яких утворилася ця заборгованість. Крім того, ми звернемося до органів місцевого самоврядування і органів соціального захисту Сумської області, щоб вже найближчим часом допомогти О.ЖУРАВЦІ у пошуках гідної роботи", - повідомили в "Нашій Україні".