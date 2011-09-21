У Луганську чорнобильці розбили намети під вікнами ОДА

У Луганську близько 300 чорнобильців оголосили безстрокову акцію протесту проти скасування пільг.

Як передає кореспондент УНІАН, у сквері біля будівлі облдержадміністрації учасники акції встановили наметове містечко.

За словами коменданта містечка Миколи КОСТЄВА, цілодобово в наметовому містечку мешкають не всі, склад змінюється, але постійно перебуває більш як 100 чоловік.

Політичних вимог чорнобильці не висувають. Учасники акції протестують проти ухвалення в другому читанні і в цілому законопроекту №9127 «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», яким скасовується низка пільг для чорнобильців. Протестувальники заявляють, що мають намір проводити акцію до скасування вже ухвалених і зняття з розгляду ще не ухвалених законодавчих актів, які зачіпають їхні інтереси. Вони також готові оголосити голодовку.