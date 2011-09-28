Грищенко: У нас з Росією лише одна серйозна проблема

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає газові контракти 2009 року єдиною серйозною проблемою у відносинах України з РФ.

Про це він заявив в інтерв`ю «Українській правді».

«Єдина серйозна проблема, яка є між нами, – це газові контракти 2009 року»,- сказав міністр.

Він зазначив, що Україна має платити дуже високу ціну за угоди, які були підписані в січні 2009 року. «І оскільки ми тут, м’яко кажучи, не виграли, а наші партнери ніяк не хочуть відмовлятися від тих здобутків, ми…скажімо так, шукаємо вихід із цієї ситуації»,- додав він.

К.ГРИЩЕНКО визнав, що у відносинах України та Росії є інші складні питання, але там діалог базується на зрозумілих принципах. «Коли ж у газовій сфері з нашого боку підписані контракти на 10 років, в яких все віддано одній стороні, і ця сторона вважає ці контракти обов’язковими для виконання – це, звичайно, велика проблема. І її необхідно вирішувати з розумінням того, що ці контракти є несправедливими, такими, що не відповідають сучасним міжнародним стандартам у відносинах між державами-партнерами. Тому ми вважаємо, що ці контракти не мають перспективи», - додав він.

Відповідаючи на запитання: чи зараз в української сторони є чітке і остаточне розуміння, що ці договори мають бути взагалі скасовані, чи все ще є можливість внесення до них змін, К.ГРИЩЕНКО сказав: «Ми намагаємось не драматизувати ситуацію. Хоча вона реально є дуже серйозною. Тут кожний має бути зацікавлений в тому, щоб ми домовились з Росією. І бажано, звичайно, без додаткових ускладнень».