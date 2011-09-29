П’ятий свідок підтвердив законність працевлаштування водія Луценка

П’ятий свідок у кримінальній справі проти колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА за епізодом щодо незаконного працевлаштування водія екс-міністра Леоніда ПРИСТУПЛЮКА підтвердив правомірність його оформлення на роботу у Департамент розвідувально-пошукової діяльності МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні покази сьогодні під час допиту в ході судового засідання в Печерському районному суді Києва дав колишній старший оперуповноважений з особливих доручень Управління кадрового забезпечення Департаменту розвідувально-пошукової діяльності МВС України Валерій МОРЕЦЬКИЙ.

«У законодавчому плані не було ніяких порушень при прийнятті (Л.ПРИСТУПЛЮКА) на роботу. Все було в рамках закону», - сказав він.

Водночас свідок зауважив, що в штатному розписі Департаменту, в якому він працював, не передбачено посад водіїв, а особи, які приймаються на службу, мають посади оперуповноважених або старших оперуповноважених.

Як і попередні свідки, В.МОРЕЦЬКИЙ підтвердив, що всі водії міністрів працевлаштовувались Департамент розвідувально-пошукової діяльності МВС.«Це при всіх було – при БІЛОКОНІ, при ЦУШКУ. Це так історично склалося, що в нашому департаменті працювали їхні водії», - сказав він, пояснивши, що це пов’язано із відповідним ступенем секретності у роботі міністра та водія.

«Так само, будь-яка особа, яка приймалася на службу до Департаменту, в залежності від посади, наявності військового звання могла отримати спеціальне звання до майора включно. Є стаття в законі, яка передбачає присвоєння звання при прийнятті на службу на посаду старшого начальницького складу», - зазначив свідок.

Також В.МОРЕЦЬКИЙ наголосив, що особисто від Ю.ЛУЦЕНКА не отримував будь-яких вказівок з приводу оформлення Л.ПРИСТУПЛЮКА на роботу, зауваживши, що було завдання швидко підготувати відповідне подання і проект наказу. При цьому В.МОРЕЦЬКИЙ зауважив: «Хто давав вказівки на оформлення - я не знаю. Я виконавець, який сидить за комп’ютером… Мені дали всі дані, які я мав надрукувати, я це робив», - сказав В.МОРЕЦЬКИЙ.

Говорячи про посадові оклади, свідок зауважив, що і в часи керівництва МВС Ю.ЛУЦЕНКОМ, і зараз існує відповідне погодження з керівництвом МВС, що незалежно від того, молодий працівник або досвідчений, який приймається на службу в Департамент, всім встановлювалася максимальна надбавка до зарплати у вигляді 50% посадового окладу за специфіку проходження служби.

Також В.МОРЕЦЬКИЙ зауважив, що під час допитів на досудовому слідстві почувався моральний дискомфорт. «Фізичний тиск не чинився, але психологічно було важко по 4-5 годин роз’яснювати будь-яке питання 10 разів», - зазначив він.