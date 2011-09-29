Янукович: Україна будує суспільство, у якому немає місця для расового насилля

Бабин Яр був однією із найжахливіших трагедій минулого століття.

Про це йдеться у зверненні Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до співвітчизників у зв`язку з 70-ми роковинами трагедії Бабиного Яру. Текст звернення оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

“Уже 70 літ минуло з того часу, коли восени 1941 року в Бабиному Яру окупованого Києва розпочалися масові розстріли мирного населення. Тисячі осіб різних національностей прийняли мученицьку смерть на цих схилах. Наш народ пройшов через багато страждань, пережив Голодомор та виніс тягар Великої Вітчизняної війни”, - йдеться у зверненні.

«Важко осягнути те, що відбулося у Бабиному Яру. Важко знайти слова, щоб виразити усю глибину нашого співчуття та скорботи», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

У зв’язку з цим Президент підкреслив, що Україна йде європейським шляхом і будує суспільство на основі принципів демократії, гуманізму, толерантності та соціальної справедливості.

«У ньому немає місця для расового насилля та агресії. Шовінізм, ксенофобію та нетерпимість не можна побороти тільки силовими методами чи політикою. Боротьба з цим злом має проходити через душу кожного з нас. Час все більше віддаляє нас від тих страшних подій. Але пам`ять жива. Пам`ять священна. Пам`ять – вічна», - резюмував у звернені В.ЯНУКОВИЧ.