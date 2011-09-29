Луценко пробуде в СІЗО до понеділка

Судове засідання у справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА перенесено на 9.15 3 жовтня через зайнятість суддів в інших судових процесах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий в судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

Суд відмовився задовольнити клопотання Ю.ЛУЦЕНКА про допит як свідків прокурорів Сергія ВОЙЧЕНКА та Олександра ДЕРКАЧА щодо законності отримання доказів на досудовому слідстві у його справі.

Як зазначається в ухвалі, клопотання залишено без задоволення, оскільки на цій стадії процесу суд не може аналізувати докази, отримані в ході досудового слідства.

Підтримуючи клопотання своїх адвокатів, які наголошували на необхідності допиту як свідків вказаних прокурорів, оскільки вони, як стверджував сьогодні у суді свідок Валерій МОРЕЦЬКИЙ чинили на нього тиск, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що таким чином, заслухавши прокурорів можна встановити законність збирання доказів на досудовому слідстві. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, якщо виявиться, що докази збиралися протизаконними способами, їх можна не брати до уваги.

Водночас, звертаючись до суду, Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що він також змушений буде подавати клопотання про висловлення недовіри всім трьом прокурорам, які, за словами підсудного, «на очах у всіх, перекручували факти, вводячи в оману суд, просто брешуть», коли стверджують, що під час допиту свідок В.МОРЕЦЬКИЙ не заявляв, що на нього на досудовому слідстві чинився тиск.

Зі свого боку суддя С.ВОВК порадив Ю.ЛУЦЕНКУ та його адвокатам звернутися до генерального прокурора Віктора ПШОНКИ в разі, якщо вони вбачають незаконність дій прокурора Євгена ЗІНЧЕНКА під час допиту свідків на досудовому слідстві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 вересня, Печерський райсуд Києва відмовився задовольнити клопотання Ю.ЛУЦЕНКА про відвід прокурору Є.ЗІНЧЕНКУ. Ю.ЛУЦЕНКО мотивував своє клопотання тим, що, за його словами, Є.ЗІНЧЕНКО спотворив протокол допиту свідка Валерія МОРЕЦЬКОГО і мусить дати пояснення в судовому процесі щодо цього.