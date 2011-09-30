Під Печерським судом люди завалили огорожу й пішли на «Беркут»
14:14, 30 вересня 2011Політика
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Намагалися перекрити виїзд
На вулиці Хрещатик, перед аркою, що веде до будівлі Печерського районного суду Києва, відбулася сутичка між правоохоронцями та прихильниками екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники пікету завалили залізну огорожу, за допомогою якої створено коридор для вільного пересування автозаків.
Таким чином люди намаються перекрити виїзд з суду до Хрещатику, але працівники спеціпідрозділу міліції «Беркут» намагаються перешкодити блокуванню арки.
У даний час на цьому майданчику знаходиться близько 50 «беркутівців».
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