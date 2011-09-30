ЄС вважає можливим підписати асоціацію з Україною до кінця року

Європейський Союз вважає можливим завершення переговорів з Україною про створення асоціації з поглибленою зоною вільної торгівлі до кінця поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявили сьогодні у Варшаві глава Ради Євросоюзу Герман ван РОМПЕЙ та прем`єр-міністр головуючої у ЄС Польщі Дональд ТУСК після завершення саміту "Східного партнерства".

"Очікуємо завершення переговорів в справі щодо угоди про асоціацію з Україною під кінець цього року", - сказав Г.Ван РОМПЕЙ.

Він відзначив, що ухвалена сьогодні учасниками саміту «Східного партнерства» декларація передбачає активніший розвиток співпраці Євросоюзу з тими державами, які ефективніше запроваджують в себе європейські стандарти, зауваживши, що аналогічний шлях пройшла раніше нинішній член ЄС Польща.

"Польща - це яскравий приклад того, що може статися (у випадку запровадження реформ)", - відзначив він.

У свою чергу глава польського уряду відзначив, що деякі держави-учасниці саміту могли "очікувати більше", ніж записано в кінцевій декларації.

"Сьогодні не маємо достатньо підстав, аби це (чітку "перспективу членства" - УНІАН) підтвердити, їх немає як з боку ЄС, та і з боку держав-учасниць", - сказав він, висловивши сподівання, що найближчим часом відповідні умови будуть виконанні.

"2011 - це можливий рік завершення переговорів про асоціацію України з ЄС", - додав він на підсумковій прес-конференції саміту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Д.ТУСК на спільній конференції з Г.Ван РОМПЕЄМ заявив про те, що справа Ю.ТИМОШЕНКО може ускладнити завершення переговорів про асоціацію України з Євросоюзом, котру сторони планують парафувати на спільному саміті в грудні цього року.

Вчора Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, котрий брав участь в роботі саміту "Східного партнерства", заявив, що українська влада буде наполягати на включені в угоду про асоціацію "перспективи членства" українців в ЄС.