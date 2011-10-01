Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

Якби вибори Президента України відбувалися наприкінці вересня 2011 року, то 21% опитаних проголосували б за Віктора ЯНУКОВИЧА, 18% - за Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це свідчать переданій УНІАН результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» з 17 по 27 вересня цього року.

Крім того, 11,7% опитаних проголосували б за Арсенія ЯЦЕНЮКА, 6,6% - за Віталія КЛИЧКА, 5,5% - за Петра СИМОНЕНКА, 3,5% - за Олега ТЯГНИБОКА, 2,9% - за Сергія ТІГІПКА, 2,6% - за Анатолія ГРИЦЕНКА. Інших кандидатів підтримали б майже 5%, проголосували б «проти всіх» – 10,7%, не визначились з вибором – 12,6%.

Результати дослідження також засвідчили, що якби вибори до Верховної Ради відбувались наприкінці вересня і прохідний бар’єр лишився б на рівні 3% або 4%, то до парламенту потрапили б шість партій: Партія регіонів, «Батьківщина», «Фронт змін», КПУ, «УДАР» та ВО «Свобода».

Так, 21,9% опитаних (серед тих, хто взяв би учать у виборах) проголосували б за Партію регіонів, 18,9% - за «Батьківщину», 11% - за «Фронт змін», 5,7% - за Комуністичну партію, 5,4% - за партію УДАР В.КЛИЧКА, 4,2% - за «Свободу».

Ще 1,7% виборців підтримали б «Громадянську позицію», 1,6% - Народну партію, по 0,8% - «Нашу Україну» та Соціалістичну партію. Інші партії підтримали б 4,2% виборців у т.ч. Радикальну партію Олега ЛЯШКА 0,2%. Не підтримали б жодну з партій («проти всіх») – 12,6%, не визначились з вибором – 11,3%.

Ці результати дослідження засвідчили, що порівняно з травнем рейтинги лідерів практично не зазнали змін: стабільності показників Партії регіонів частково сприяли перетоки від «Сильної України», «Батьківщини» – високий рівень мобілізації виборця, стимульований судовими процесами. Натомість додали «Фронт змін» (з травня рейтинг виріс з 9,3 до 11%), КПУ (з 4,5 до 5,7%) та «УДАР» (з 4 до 5,4%). Додали і лідери зазначених партій: А.ЯЦЕНЮК (з 10,1 до 11,7%), В.КЛИЧКО (з 5 до 6,6%) та П.СИМОНЕНКО (з 2,9 до 5,5%). При цьому В.КЛИЧКО вперше посів 4 місце у президентському рейтингу.

Водночас погіршились позиції «Свободи» (з 5,5% до 4,2%) при незмінному рейтингу лідера партії О.ТЯГНИБОКА (3,5%). Проте найбільших втрат зазнав С.ТІГІПКО, рейтинг якого з травня зменшився наполовину (до 3%).

Крім того, продовжує зростати кількість опитаних, які не підтримують жодну партію (з 7% у грудні минулого року, 10% у березні, 12% у травні та до 13% у вересні). Зростає також кількість опитаних, які не визначились зі своїм вибором (з 8% у березні, 9% у травні та до 11% у вересні). Однією з причин зростання кількості невизначених і «проти всіх» є відмова «Сильної України» від самостійної участі у виборах, зазначають експерти.

Всього методом особистого формалізованого інтерв’ю збуло опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,2%, для значень близьких до 30% - не більше 2%, для значень близьких до 10% - не більше 1,3%, для значень близьких до 5% - не більше 1%.