Виконком СНД: Україна не відмовилася від вступу до Митного союзу

Україна не відмовилася від вступу до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник голови Виконавчого комітету – заступник виконавчого секретаря СНД Анатолій ДРОНЬ сказав сьогодні в Раді Федерації Федеральних зборів РФ.

За його словами, успішний розвиток інтеграційних об`єднань на пострадянському просторі, таких як Митний союз і Єдиний економічний простір, може стати перспективою для інших країн Співдружності.

«Нещодавно керівництво України висловило думку, що країна не відмовилася від членства в Митному союзі, але потрібен час, щоб подивитися, як працюватиме союз через рік-два, як будуть збудовані відносини всередині Митного союзу, коли країни вступлять до СОТ», - сказав А.ДРОНЬ.