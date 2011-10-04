Депутат каже, що хлопчика не бив, був лише «контакт з коліном»

Депутат Сумської обласної ради, заступник голови облорганізації політичної партії ВО «Батьківщина» Володимир ШУЛЬГА спростовує інформацію прокуратури Сумської області про нібито побиття ним 11-річного школяра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШУЛЬГА заявив сьогодні на прес-конференції в Сумах.

За словами депутата, ще 21 вересня в Сумах в Олександрівській гімназії сталася бійка між двома дітьми, внаслідок якої обидва її учасники отримали тілесні ушкодження. Зокрема, син В.ШУЛЬГИ 11-річний Дмитро отримав перелом лівої руки, хоча й не він був призвідником інциденту.

«Ніякого побиття мною дитини не було. Я дізнався про бійку між дітьми від свого сина, який пояснив мені причину своєї зламаної руки. Тому наступного дня я вирішив піти до школи поговорити з дітьми та керівництвом школи, щоб подібна ситуація більше не повторилась. Під час розмови однокласники мого сина дали мені відео самої бійки між дітьми. Ті тілесні ушкодження, які нібито я завдав дитині – це наслідок бійки з моїм сином. Моя вина полягає в тому, що я не повинен був приходити до школи і особисто намагатися відвести учасника бійки до директора. Треба було відразу йти до директора», - заявив В.ШУЛЬГА.

При цьому він продемонстрував журналістам відзняте кимсь із гімназистів на мобільний телефон відео бійки між дітьми, внаслідок якої вони отримали тілесні ушкодження. Також депутат показав довідку із лікарні від 25 вересня про те, що у його сина закритий перелом лівої променевої кістки без зміщення. Причому, на початку прес-конференції був присутній сам хлопчик із загіпсованою лівою рукою.

В.ШУЛЬГА також пояснив, що коли він прийшов до гімназії, то інший учасник дитячої бійки «зіштовхнувся» з ним в коридорі і «був контакт з коліном». При цьому він наголосив, що вважає, що кривдник його сина отримав травми не внаслідок цього зіткнення, а під час бійки.

За неофіційною інформацією, вітчим іншого постраждалого хлопчика працює начальником управління з питань внутрішньої політики Сумської облдержадміністрації, але сам В.ШУЛЬГА поки що не пов’язує слідчі дії прокуратури зі своєю політичною діяльністю.

Як повідомляв УНІАН, прокурор Сумської області порушив кримінальну справу щодо депутата обласної ради через хуліганські дії стосовно 11-річного учня навчального закладу «Олександрівська гімназія» в Сумах. За даними заступника прокурора Сумської області Костянтина ПІДЛУБНОГО, перебуваючи в коридорі даного закладу, «грубо порушуючи громадський порядок, діючи з особливою зухвалістю і винятковим цинізмом, депутат Ш. безпричинно і умисно завдав хлопчикові кілька ударів ногами по тулубу і кінцівкам, внаслідок чого малолітній потерпілий одержав тілесні ушкодження у вигляді забоїв нижньої третини лівого стегна і нижньої третини лівого плеча». Прокуратура вважає, що в матеріалах дослідчої перевірки є достатньо даних, які вказують на наявність у діях Ш. ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Проведення досудового слідства у справі доручене співробітникам слідчого відділу Сумського міськуправління УМВС України в Сумській області.