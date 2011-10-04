Янукович наполягає на прийнятті свого закону про вибори

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наполягає на прийнятті нового демократичного Закону «Про вибори народних депутатів України».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що сьогодні з ініціативи керівництва Верховної Ради України та лідерів депутатських фракцій відбулася робоча зустріч із Президентом України щодо ухвалення нового Закону «Про вибори народних депутатів України».

«До виборів лишається трохи більше року, тому є потреба і можливість у своєчасному ухваленні рішення щодо законодавчого забезпечення», – наголосив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Під час зустрічі сторони заслухали інформацію керівника робочої групи з підготовки нового виборчого закону міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА щодо напрацьованого законопроекту.

«Робоча група добре попрацювала, напрацьовано серйозний документ. Сьогодні ця робота добігає кінця, і я приймаю пропозицію голови Верховної Ради, щоб подальша робота над законопроектом йшла у парламенті, і узгоджений законопроект вносився лідерами депутатських фракцій на розгляд Верховної Ради», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ.