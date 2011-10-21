Гриценко написав генпрокурору й главі СБУ про корупцію на митниці

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО направив депутатські звернення голові Державної митної служби України, Генеральному прокурору України та голові Служби безпеки України з вимогою розібратися з ситуацією на Південній митниці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

Як зазначається в повідомленні, під час проведення особистого прийому громадян у м. Одесі до народного депутата звернулися представники робочої групи Громадської ради при Південній митниці Державної митної служби України з проханням зупинити неправомірні та корупційні дії з боку керівників і працівників митниці.

«У цьому зверненні наведено конкретні факти порушень процедур митного контролю, штучного зволікання у розгляді документів і митного огляду вантажів, їх затримки, надмірного за часом і без будь-яких пояснень проведення заходів з митного контролю, спроб вимагання хабарів як умови вчасного розгляду документів і відповідного їх візування, необґрунтованих вимог документів, що не мають відношення до митного контролю, що, як наслідок, призводить до негативних наслідків, зокрема до прямих збитків компаній-постачальників», – йдеться у зверненні А.ГРИЦЕНКА.

На його думку, ситуація, що склалася на Південній митниці, завдає економічних збитків державі, посилює корупційні ризики, сприяє збільшенню частки «тіньового» імпорту товарів і призводить до втрати транзитного потенціалу України.

З огляду на вищезазначені події на митниці, голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони вимагає від Генпрокурора, голів СБУ та Державної митної служби вжити відповідних заходів реагування і повідомити про їх результати у встановлений законодавством строк.

А.ГРИЦЕНКО додав, що схожі обставини склалися і на інших українських митницях.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого 2011 року представники профспілок митних брокерів і перевізників, які працюють в Одеському та Іллічівському портах, передали голові Одеської облдержадміністраціі Едуарду МАТВІЙЧУКУ спільну заяву, де закликали забезпечити безперебійний пропуск вантажів через порти регіону, в яких, за їхнім твердженням, представники контролюючих служб діють «за корупційною схемою».

Зокрема, як йдеться в заяві, 26 січня начальники митних постів у портах, а також начальники вантажних відділів запросили до себе керівників транспортних і експедиторських підприємств, що працюють в портах, і проінформували їх, що з Києва надійшла команда платити митникам неофіційно готівкою за кожен контейнер, що вивозиться: за прохідний транзит – 300 дол., за внутрішній транзит – 200 дол., за імпорт (розмитнення) – 500 дол. Гроші, за їхніми словами, підуть до Києва, «в «общак»: хто хоче працювати, той мусить платити». За твердженням авторів заяви, місцеві митники «як досвідчені рекетири знають, як примусити платити «незгодних». У морських портах діє норма: дається кілька безплатних днів для організації вивозу контейнера. Після чого, за кожну добу перебування в порту, нараховується штраф від 100 до 500 дол. Користуючись цим, з 27 січня 2011 року митники в портах перестали приймати на реєстрацію документи для вивозу контейнерів, а вже завантажені автомобілі просто не випускають.

Південна митниця тоді відмовилася коментувати звинувачення у рекеті та вимаганні хабарів, висунуті одеськими вантажоперевізниками.

Однак у березні на Одещині внаслідок виявлення низки порушень в роботі звільнено 15 митників, повідомив відділ з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Державної митної служби України.

У квітні Служба безпеки України перекрила контрабандний канал переміщення товарів у зоні діяльності Південної митниці Державної митної служби України.

4 серпня в Одесі було заарештовано одного з ключових керівників Південної митниці – керівника відділу митного оформлення.

6 вересня співробітники СБУ у взаємодії з підрозділом внутрішньої безпеки Державної митної служби затримали під час одержання хабара головного інспектора та начальника відділу митного оформлення митного посту «Іллічівськ» Південної митниці. Посадові особи вимагали та одержали через посередника хабар у розмірі 1 тис. дол. США від експедитора за безперешкодне митне оформлення товарів.

4 жовтня 2011 року у прокуратурі Одеської області повідомили про затримання трьох посадовців Південної митниці – начальника відділу, головного інспектора та їхнього пособника – за отримання хабара в особливо великому розмірі. Досудовим слідством встановлено, що «митники вимагали й отримали 1 тис. дол. у вигляді хабара від експедитора комерційної фірми за те, що не будуть перешкоджати у здійсненні митного оформлення контейнера з вантажем». При цьому представнику фірми сказали, що «у разі несплати хабара, митне оформлення не проводитиметься взагалі».