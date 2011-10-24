Бекешкіна попереджає про підступність референдуму від Табачника

Соціолог Ірина БЕКЕШКІНА заявляє, що в Україні проводиться маніпулятивний студентський референдум, результат якого відомий заздалегідь.

Про це директор фонду «Демократичні ініціативи», старший науковий співробітник Інституту соціології НАНУ І.БЕКЕШКІНА пише у своєму блозі на сайті «Українська правда».

Сьогодні, 24 жовтня має відбутися загальнонаціональний студентський референдум.

Як пише соціолог, «уявіть, шановні, що ви берете участь у референдумі, де вам пропонують питання – чи підтримуєте ви, аби вам у півтори рази підвищили зарплату? Або – щоб ціни на продукти харчування не підвищувалися протягом ну, хоча б, кількох років? Або – якщо у вас середня спеціальна освіта, то прирівняти її до вищої? Що за дурня, здивуєтесь ви, ну хто ж буде проводити такий референдум? Не скажіть. Чи знаєте ви, що 24 жовтня відбудеться загальнонаціональний студентський референдум? Подія намічається не така собі, а грандіозна – 100 000 студентів у 100 вузах!».

Ось які питання пропонують на «референдумі»:

1. Чи знаєте ви про розроблену Міністерством освіти та науки, молоді та спорту України нову редакцію проекту Закону України «Про вищу освіту»?

2. Чи підтримуєте ви норму законопроекту щодо підняття мінімальної стипендії до рівня прожиткового мінімуму (934 грн.)?».

3. Чи підтримуєте ви норму законопроекту про незмінність плати за навчання для студентів-контрактників протягом усього строку навчання?

4. Чи підтримуєте ви норму законопроекту щодо прирівнення вищої освіти, здобутої за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, до вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра?

5. Чи підтримуєте ви норму законопроекту щодо забезпечення обов’язкового фінансування діяльності органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів?

6. Чи підтримуєте ви норму законопроекту щодо вільного вибору студентами навчальних дисциплін в межах варіативної частини змісту освіти?

7. Чи підтримуєте ви якнайшвидше ухвалення законопроекту?

Очевидно, зазначає І.БЕКЕШКІНА, «що увесь «секрет» цього дивного «референдуму» криється у останньому, підсумковому запитанні референдуму: "Чи підтримуєте Ви якнайшвидше ухвалення законопроекту?». Ну скажіть, хто ж не підтримає законопроект, який обіцяє студентам такі солодкі речі? Звісно – так! Так! Так!».

За словами соціолога, «про цей простенький маніпулятивний прийом можна прочитати у будь-якому посібнику з ведення переговорів і називається він «ефект наведеної згоди», коли співбесіднику пропонуються низку запитань, які передбачають лише позитивну відповідь, а потім він на автоматі погоджується і з тим, що, власне, й було предметом зацікавлення».

«Хоч у організаторах «референдуму» й значаться три студентські громадські організації (Національний студентський союз, Асоціація профспілкових організаторів студентів (АПОС) та громадська ініціатива «Студентський захист» - УНІАН), але мимоволі спливають крилаті слова з Ільфа і Петрова – «тут чувствуется лапа Корейко», - зазначає І.БЕКЕШКІНА і додає, що міністр освіти спрямував керівникам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації листа з проханням підтримати референдум: «З метою вивчення думки студентів та отримання достовірної інформації про їх ставлення до освітніх реформ, просимо сприяти проведенню всеукраїнського студентського опитування. Міністр Дмитро ТАБАЧНИК». Та й організатори референдуму наголошують, що «предмет опитування - нова редакція Закону України «Про вищу освіту», яка розроблена експертною робочою групою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України».

«Відчуваєте «спритність рук»!, - каже І.БЕКЕШКІНА. - Питають про стипендії, а висновки зроблять про «ставлення до освітніх реформ». І скоро ми дізнаємося, що 99% студентів країни (1% скинуть для пристойності) підтримують законопроект міністерства про вищу освіту! А ще – Всеукраїнський з’їзд освітян, що відбудеться 28 жовтня, теж підтримає, не сумнівайтеся, обов’язково підтримає! І як після цього Верховній Раді не ухвалити такий закон, який одностайно підтримує студентство, який підтримують освітяни?!».

І.БЕКЕШКІНА зазначає, що про вади запропонованого міністерством "Закону про вищу освіту» вже багато писали. Недарма він надовго "завис" у Верховній Раді, до нього вносилося чимало правок, в тому числі й під тиском виступів студентів. На її думку, запропонований «Закон про вищу освіту» консервує існуючу ситуацію в освіті і не містить ніяких серйозних реформ. Найбільш гострі проблеми вищої освіти – невідповідність викладання потребам ринку праці, хабарництво у вишах, купівля оцінок, списування дипломів та курсових і, як наслідок - низька якість освіти – в проекті «Закону про вищу освіту» навіть не ставляться. «Ми вже дійшли до того, що «Міністерство вищої освіти Саудівської Аравії прийняло рішення не визнавати дипломи українських університетів через низьку якість освіти в Україні», - наголошує І.БЕКЕШКІНА.

За її словами, «от спитати б студентів – "Чи згодні Ви, щоб знов повернути корупцію при вступі до вищих навчальних закладів"? Як ви думаєте. Якими були б відповіді? Ця міна тихенько закладена у "Закон про вищу освіту", у вигляді "балу вищого навчального закладу". Розділ VII, «Доступ до вищої освіти», пункт 4: «Прийом на основі повної загальної середньої освіти при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра (магістра медичного і ветеринарного спрямувань) здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань та умінь вступників та їхніх здібностей у випадках, передбачених умовами прийому до вищих навчальних закладів України, з урахуванням середнього бала державного документа про повну загальну середню освіту та бала вищого навчального закладу».

Як зазначає І.БЕКЕШКІНА, «якщо зовнішнє незалежне оцінювання описано у кількох параграфах – що це таке і як робиться, якщо бал шкільного атестату теж прописаний, то про «бал ВНЗ» - ні гу-гу. Що це? Екзамени, співбесіда, «мотиваційне есе»? Та все, що завгодно – аби знизити питому вагу незалежного тестування, розчинивши цей об’єктивний показник у різних інших чинниках, які дозволять приймати тих, «кого треба» і закрити дорогу талановитій підготовленій молоді, яка не має зв’язків або грошей. І у разі ухвалення цього «Закону» вже наступного року суспільство стикнеться з зовсім іншою ситуацією при вступі дітей до вишів, як кажуть, «віроломно, без оголошення війни». І знов повернуться «ректорські списки», хабарі, протекція – усе те, чого значною мірою вдалося позбутися».

За словами І.БЕКЕШКІНОЇ, «з маніакальною наполегливістю міністерство хоч миттям, хоч катанням, як завгодно, намагається ліквідувати, може, єдину в Україні успішну реформу, яка дала шанс дітям з простих сімей стати студентами найбільш престижних вузів. Зараз цей шанс у них забирають. Для цього й влаштовують цей, на перший погляд, потішний маніпулятивний «референдум». А буде не смішно».