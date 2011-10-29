Порошенко: Тимошенко перетвориться на Нельсона Манделу

Європейський Союз вимагає не негайного позасудового звільнення колишнього премєр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, а прозорості судового процесу.

Про це заявив екс-міністр закордонних справ, голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО в ефірі «Шустер Live» на Першому національному телеканалі у п’ятницю ввечері, коментуючи резолюцію Європарламенту щодо України, ухвалену 27 жовтня.

Він наголосив: "Не вказує Європейський Союз щодо негайного позасудового звільнення ТИМОШЕНКО. Не диктує суверенній незалежній державі умови або вимоги щодо конкретної особи". "Ми довели до того, що вони вимушені були, оскільки ми не можемо читати між рядків, вони вже дали тоді більш жорстке посилання", - додав він.

За словами П.ПОРОШЕНКА, Євросоюз вимагав «справедливого, прозорого і незалежного суду». «Продемонструйте, протранслюйте у прямому ефірі цей суд, і нехай суспільство визначить, наскільки обґрунтовані були звинувачення до того чи іншого підсудного", – сказав він.

«А якщо світова спільнота, Європейський Союз і значна частина українського суспільства позбавлені можливості подивитися і самому прийняти рішення, то вибачте, це і є стандарти, цінності, які не прийнятні у цивілізованій державі», - зауважив П.ПОРОШЕНКО.

Він наголосив, що «в резолюції ТИМОШЕНКО згадується 5 разів». На думку П.ПОРОШЕНКА, «той, хто у такий спосіб у такий кут завів цілу державу з 45-мільйоним населеням, де 70% нашого народу прагне європейської інтеграції», мав якусь іншу мету.

На його переконання, нинішня влада має нести відповідальність.

П.ПОРОШЕНКО пригадав, що у студентські роки «нас постійно водили на мітинги» на підтримку різних людей - звільнення із в’язниці Нельсона МАНДЕЛИ, звільнення Луїса Корвалана та Анжели ДЕВІС.

Він наголосив, що для європейців, у яких багато економічних проблем, питання України і Ю.ТИМОШЕНКО «стояли далеко не на першому плані».

«Отакою поведінкою Україна доб’ється того, що ТИМОШЕНКО для кожного пересічного європейця перетвориться у Луїса Корвалана, у Нельсона МАНДЕЛУ або в Анжелу ДЕВІС. І Україну будуть асоціювати з країною, де є політичне переслідування, де немає політичних свобод, де немає прозорого правосуддя і немає перспективи стати європейською державою», - наголосив П.ПОРОШЕНКО.

Він закликав владу зупиниться», бо «будь-яка політична боротьба і будь-яке емоційне зіткнення не варті європейської долі нашої держави».

Як вважає П.ПОРОШЕНКО, «комусь з української влади» треба повчитися на досвіді інших країн, як жертвувати «чимось тимчасовим заради стратегічної мети».