Комуністи визначили першу п`ятірку списку

У суботу Комуністична партія України (КПУ) сформувала проект свого виборчого списку. Як пише Коммерсант-Україна, право очолити список комуністи довірили своєму лідерові — першому секретареві ЦК КПУ Петрові Симоненку.

Формування виборчого списку Компартії почалося ще у п`ятницю на президії партії. За словами його учасників, «дискусія була непростою» і велася з 8 до 22 години. У суботу проект списку і виборчої програми був схвалений на пленумі КПУ. У партії вирішили, що до проведення з`їзду, який заплановано на 2 серпня, проект списку і його першої п`ятірки розголошувати не будуть. Проте Ъ вдалося з`ясувати деякі подробиці. Другим номером значиться тридцятирічний шахтар-прохідник з міста Шахтарськ Донецької області, секретар місцевого міськкому партії Євген Волинець. «Він справжній представник робочого класу. Працює з лавою», - з гордістю охарактеризували його в КПУ. Селян в списку комуністів представляє третій номер — кримський фермер Марина Перестенко. «Вона дуже цікава особа. У свої сорок років створила колективне господарство, об`єднала навколо себе чотири десятки пайовиків. У них в Сімферопольському районі добре йдуть справи. Вона активний член партії, тому ми її і висунули», - прокоментував появу в першій п`ятірці пані Перестенко депутат V скликання Леонід Грач. Четвертим номером стане голова Ради ветеранів України, найстарший з депутатів V скликання, — 86-річний Іван Герасимов. «Він символізуватиме спадкоємність поколінь. Його участь була для нас дуже принциповою», - сказав депутат V скликання Олександр Голуб (дев`яте місце). Замикає п`ятірку міністр охорони здоров`я Юрій Гайдаєв. «Це одна з найвразливіших соціальних сфер (охорона здоров`я). Нам хотілося б продемонструвати медикам і всім пацієнтам, що Компартія приділяє питанням здоров`я особливу увагу», - пояснив рішення КПУ пан Грач. Перший віце-спікер Адам Мартинюк займе в списку шосте місце.

Крім того, вчора пан Симоненко повідомив виданню, що КПУ веде переговори про присутність у першій п`ятірці почесного президента ВАТ «ММК ім. Ілліча» Володимира Бойка. Втім, пізніше від своїх слів відмовився.

Крім списку на пленумі ЦК КПУ обговорювалася і стратегія партії на виборах. На них комуністи розраховують істотно поліпшити свій результат в порівнянні з 2006 роком. Прохідною частиною свого списку вони вважають перші 45 місць. Відповідно, розраховують не менше ніж на 10% голосів виборців. Програма КПУ не зазнала істотних змін. Як і раніше, комуністи виступатимуть за присвоєння російській мові статусу другої державної, критикувати наміри вступити в НАТО і агітувати за інтеграцію з Росією і Казахстаном в рамках єдиного економічного простору. «Різниця тільки в тому, що тепер ми побудуємо програму з таким розрахунком, щоб після виборів відтворити нинішній формат коаліції. Тобто ми не нападатимемо на наших партнерів і доповнимо програму економічними питаннями», - пояснив Олександр Голуб. Основним об`єктом критики комуністів стане президент Віктор Ющенко. Один з варіантів гасла виборчої кампанії комуністів звучить так: «Влада народу, геть диктатуру». «У цьому гаслі ми, звичайно, в основному мали на увазі президента, хоча ми боротимемося і з диктатурою буржуазії, яка зараз панує на Україні», - заявив народний депутат V скликання Спиридон Кілінкаров.

***Засновницький з`їзд Комуністичної партії України відбувся в червні 1993 року. Беззмінним лідером КПУ є Петро Симоненко. З моменту створення КПУ брала активну участь в парламентських виборах. У 1994 році партія одержала 91 з 450 депутатських мандатів у Верховній раді, що обиралася на мажоритарній основі. Найбільший успіх прийшов до КПУ на виборах в 1998 році — 124 депутатських мандати. У 2002 році Компартія одержала 64 мандати (партію підтримали 19,98% виборців). У 2006 році за КПУ проголосували 3,66% виборців, що дало можливість провести в Раду 21 депутата.