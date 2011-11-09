Томенко про дискредитацію протестів і територію Януковича

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що значна кількість неузгоджених акцій протесту скоріше дискредитують суспільство та опозицію, аніж владу.

Про це він заявив УНІАН.

“Парад протесних акцій від різних маловідомих або взагалі невідомих організацій значною мірою не допомагають домогтися відповідних результатів, а скоріше дискредитують опозицію та допомагають владі”, - сказав М.ТОМЕНКО. За його словами, коли організатори тієї чи іншої акції заявляють, що в ній братимуть участь 1 млн. осіб, а натомість приходять лише 100 осіб, це є добрим аргументом для влади та її пропаганди, сказати що суспільство та опозиція не здатні на системні кроки.

Крім того, додав віце-спікер, нині стала зрозуміла мотивація багатьох організаторів протесних акцій, які “вважають абсолютним злом парламентську більшість у Верховній Раді, натомість меншим злом уряд, а Президента добром”.

“Важко погодитися з тим, що Україна стане демократичною, якщо провести вибори за змішаною системою, як хоче влада, і надалі продовжувати хвалити уряд та Президента. Фактична відмова організаторів частих акцій протесту від ініціативи політичної опозиції загалом, та БЮТ зокрема, про необхідність вимагати одночасні дострокові вибори Президента та парламенту, свідчить про те, що лінія опозиційності завершується територією Президента та словами Віктора ЯНУКОВИЧА”, - сказав М.ТОМЕНКО.