Литвин побоюється, що перед самітом Україна-ЄС «одна зі сторін перегріється»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не поділяє позиції Європарламенту, що Росія начебто має вплив на Україну, аби та не створювала зону вільної торгівлі з Євросоюзом, а приєдналася до Митного союзу РФ, Білорусі та Казахстану.

Про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні під час брифінгу у Києві після зустрічі з маршалком Сенату Республіки Польща Богданом БОРУСЕВИЧЕМ.

Коментуючи на прохання УНІАН відповідний пункт резолюції Європарламенту, В.ЛИТВИН зазначив, що кожна сторона виступає, враховуючи свої інтереси. «Впливати можна на тих, хто піддається впливу, або на тих, хто хоче, щоб на них впливали», - сказав В.ЛИТВИН.

За словами спікера, кожна сторона має робити свою роботу. «І я не бачу в цьому великих загроз та викликів», - додав він.

Говорячи про парафування та підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, голова ВР зазначив, що проблеми потрібно вирішувати по мірі надходження. «Якщо ми будемо без зупину розігрівати одне одного перед 19 грудня, боюсь, що одна зі сторін перегріється», - додав він.

За словами В.ЛИТВИНА, до саміту Україна-ЄС кожна зі сторін має підійти з розумінням важливості цієї події і дати відповіді на запитання, що буде після парафування відповідної угоди і за яким графіком відбуватиметься ратифікація.

«Я думаю, що ні Україні, ні Європейському Союзу не потрібен сам процес, а потрібне чітке розуміння щодо пункту призначення», - наголосив В.ЛИТВИН.

Зі свого боку Б.БОРУСЕВИЧ зазначив, що Польща, яка зараз головує у ЄС, робить усе можливе, аби парафування Угоди про асоціацію відбулося саме 19 грудня. «Після цього вже можна здійснювати дискусію завдяки процедурі ратифікації у національних парламентах», - додав він.

Водночас він зауважив, що деякі члени Європарламенту мають таку ж думку, як і польська сторона, а деякі вважають, що дискусію навколо цього документа потрібно продовжувати.

«Як воно насправді буде, подивимося 19 грудня. Однак позиція Польщі полягає у тому, що парафування має відбутися цього року», - сказав Б.БОРУСЕВИЧ.

Він додав, що, звичайно, є проблеми, які стосуються, зокрема, ув’язнення екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Європарламент схвалив доповідь щодо рекомендацій Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій стосовно угоди про асоціацію з Україною.

ЄП рекомендував цим інституціям визнати прагнення України стати членом ЄС за умови відповідності критеріям демократії та допомогти Україні у проведенні реформування Конституції та виборчого законодавства. Депутати закликали українську владу надати можливість колишньому прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО та іншим опозиційним лідерам використати їхнє право на повноцінну участь у політичних процесах, “як зараз, так і під час наступних виборів в Україні”.

Європарламент виступив за парафування угоди про асоціацію з Україною в цьому році та її підписання – в наступному. Водночас ЄП закликав передбачити механізми призупинення дії угоди про асоціацію між Україною та ЄС у випадку порушень Києвом демократичних принципів.

Європарламент також виступив за активну роботу зі встановлення безвізового режиму з Україною.

Крім того, євродепутати хочуть посилити співпрацю з Україною в енергетичній галузі й виступили за надання Києву допомоги у «газових» переговорах з Москвою.

Також ЄП закликав українську владу продовжити реалізацію політичних та економічних реформ