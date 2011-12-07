Суддя у справі Кучми не погодилася піти

Суддя Галина СУПРУН відхилила відвід, заявлений їй адвокатом вдови журналіста Георгія Гонгадзе Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентиною ТЕЛИЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таке своє рішення Г.СУПРУН оголосила, розглянувши заявлене адвокатом клопотання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час судового засіданні Печерського районного суду Києва, який розглядає скаргу адвокатів Леоніда КУЧМИ на постанову про порушення стосовно нього кримінальної справи, стало відомо, що Генпрокуратура відновила розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно екс-Президента за звинуваченням у причетності до вбивства журналіста Г.Гонгадзе.

Відведення головуючої в судовому процесі В.ТЕЛИЧЕНКО пояснила тим, що Г.СУПРУН не надала можливості ознайомитися з матеріалами скарги, і розглядає її після завершення робочого дня. Крім того, за словами адвоката, головуюча не пояснила учасникам процесу, яким чином і на підставі чого суд дізнався про поновлення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ.