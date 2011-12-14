Адвокат Тимошенко хоче «запустити» газову справу по другому колу

Колегія суддів у складі Олени СІТАЙЛО, Тетяни ФРИЧ та Ольги ЮРДИГИ поновила після технічної перерви у засіданні Апеляційного суду Києва розгляд скарги екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на вирок у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання суду розпочалося о 14.40 замість 14.30, як це було оголошено головуючою у справі суддею О.СІТАЙЛО.

"У мене є клопотання про проведення судового слідства у повному обсязі", - заявив адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 грудня, Апеляційний суд Києва відмовив захисту Ю.ТИМОШЕНКО у допуску представників ЗМІ на процес, у зміні для екс-прем`єра міри запобіжного заходу, а також у поверненні скарги на стадію попереднього розгляду.

Апеляційний суд 13 грудня розпочав розглядати по суті скаргу Ю.ТИМОШЕНКО на незаконність вироку у газовій справі.

Печерський райсуд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення судових повноважень під час підписання у 2009 році газових угод з Росією. Суд також зобов’язав Ю.ТИМОШЕНКО компенсувати НАК "Нафтогаз України" збитки у розмірі 1,5 млрд. грн., завдані внаслідок реалізації газових контрактів 2009 року.