Україні радять пред'явити права на гроші Лазаренка

Українська сторона не пред'являє ніяких претензій на гроші Павла ЛАЗАРЕНКА, хоча має на це повне право. Про це заявив колишній заступник генерального прокурора України Микола ОБІХОД у ході прямої лінії у виданні "Известия в Украине". За його словами, частина з 280 мільйонів доларів, на які претендують США, могли б повернутися до українського бюджету.

Як передають «Подробиці», разом із тим, М.ОБІХОД визнав, що поки Генеральна прокуратура не вживає необхідних для цього заходів. "Ця можливість із неба не впаде, потрібно проводити роботу, допомагати американським державним юристам. Американським законодавством передбачено таке повернення, якщо країна їм допомагає доказами злочинного походження арештованих грошей", - пояснив М.ОБІХОД.

Він також нагадав, що російський "Газпром" діє активніше й продовжує відстоювати своє право на 140 мільйонів доларів із арештованих банківських рахунків П.ЛАЗАРЕНКА.

Крім того, відповідаючи на запитання про те, чому Росія наполягає на поверненні боргу ЄЕСУ Міністерству оборони РФ у розмірі 405,5 мільйонів доларів, якщо справу проти Ю.ТИМОШЕНКО в РФ припинено, М.ОБІХОД зазначив, що справу припинено за нереабілітуючими обставинами, у зв'язку із закінченням строку давності. "Якщо справа припиняється після закінчення строку давності, це не означає, що людина не винна", - сказав він. Екс-заступник генпрокурора підкреслив, що вважає справедливими вимоги російського відомства.

М.ОБІХОД також стверджує, що Ю.ТИМОШЕНКО не отримувала судового виправдання в Україні. "Всі бачили Ю.ТИМОШЕНКО, яка трусила в 2005 році паперами нібито з Верховного суду. А хто у той час бачив на власні очі це рішення? Адже сама Ю.ТИМОШЕНКО і її представники оперували лише посиланнями на нього або ж розрізненими цитатами", - заявив він. За словами екс-заступника генпрокурора, рішення суду щодо Ю.ТИМОШЕНКО є нереабілітуючим.

Нагадаємо, в 2005 році на той час генеральний прокурор Святослав ПІСКУН закрив кримінальні справи проти Ю.ТИМОШЕНКО. Її адвокат - народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО заявляв, що існує рішення Верховного суду від 11 листопада 2005 року про закриття справ проти Ю.ТИМОШЕНКО та інших осіб.

Разом із тим, у жовтні цього року Генеральна прокуратура України повідомила, що Верховний суд у 2005 році не поставив "крапку" в кримінальних справах проти Ю.ТИМОШЕНКО як керівника корпорації "Єдині енергетичні системи України". "Згідно з ухвалами Верховного суду України від 11 листопада 2005 р. предметом розгляду були лише судові рішення щодо оскарження ухвал про порушення кримінальної справ проти Ю.ТИМОШЕНКО та інших. У цих ухвалах суд не надавав оцінку підставам закриття Генеральною прокуратурою кримінальних справ, не аналізував мотиви цих рішень. Тобто судом не ухвалювалося рішення по суті кримінальних справ", - зазначали в Генпрокуратурі.