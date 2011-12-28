Російський експерт пояснив, чому Москва вступилася за Тимошенко

Газові домовленості 2009 року Росії й України мають бути переглянуті. А небажання Росії переглянути кабальний договір щодо газу 2009 року ставить під сумнів усі заяви Кремля про стратегічне партнерство з Україною, вважає народний депутат України, член Тимчасової слідчої комісії ВР з питань газових угод 2009 року Володимир ОЛІЙНИК (фракція Партії регіонів).

Як передають «Подробиці», під час круглого столу депутат відзначив: «Чому стала можливою конструктивна співпраця Міноборони РФ і України у справі про повернення 405 мільйонів доларів? Бо Росія зацікавлена у поверненні цього боргу, який завдав прямих збитків бюджету Росії. Нашою комісією було представлено всі документи з цього питання, включаючи лист міністра оборони СЕРДЮКОВА з проханням про сприяння у поверненні цього боргу. І ми готові його повернути, але з офшорних рахунків Юлії ТИМОШЕНКО".

"Російські політики в приватних розмовах визнають: газова угода від 2009 року серйозно зачіпала інтереси України», - відзначив він.

За словами депутата-«регіонала», «тактично сьогодні Росія в газовій суперечці виграє, але програє стратегічно. Я можу вас запевнити, що при Вікторові ЯНУКОВИЧУ ніколи на українській землі не з`являться НАТОвські бази, а Україна не підтримає ПРО. А нинішня політика Росії фактично підштовхує до влади опозиціонерів, які відкрито заявляють про вступ України до НАТО, за розміщення елементів ПРО на українській території і перехід до політики відкритої конфронтації».

З оцінкою характеру газових угод 2009 року погодився керівник компанії "Неокон", відомий російський економіст Михайло ХАЗІН. На його думку, у справі Ю.ТИМОШЕНКО «значно більше економіки, ніж політики». За словами економіста, в 90-і роки ті, хто керували політикою й економікою були переконані, що вони не несуть жодної відповідальності за свої економічні афери.

Засудження країнами Євросоюзу і Росії вироку Ю.ТИМОШЕНКО, наголосив М.ХАЗІН, викликано тим, що вона «вміло перевела суто економічні злочини в політичне русло, прикривалася гучною риторикою про політичні переслідування опозиції». «Ю.ТИМОШЕНКО представляє сьогодні політичну натуру, яка зникає», - вважає російський експерт.

При цьому М.ХАЗІН визнав, що справа Ю.ТИМОШЕНКО стала відображенням розривання негласної угоди в українській еліті не чіпати один одного: «У жертву приносилися лише незначні постаті, а вище керівництво залишалося недоторканним».

М.ХАЗІНА підтримав В.ОЛІЙНИК. Він наголосив, що вперше на лаві підсудних опинився колишній прем`єр-міністр країни. Цей прецедент стане уроком і для чинної влади, оскільки позбавляє її імунітету від можливих судових переслідувань, вважає депутат.