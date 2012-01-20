Томенко: Міносвіти готує на продаж обласні друкарні

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявляє, що Міністерство освіти і науки готує продаж низки обласних друкарень з метою привласнення земельних ділянок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції у Хмельницькому.

Зокрема, на думку М.ТОМЕНКА, відповідне рішення міністерства "полягає передусім не стільки у продажу комунального майна, скільки у привласненні земельних ділянок".

«Доцільніше було б, щоб органи місцевого самоврядування за умови, якщо збиткові комунальні друкарні, виносили їх на аукціони, тим самим поповнюючи скарбниці міських бюджетів», - зазначив він.

За словами заступника голови ВР, цього року буде приватизовано друкарню «Преса України». Він зазначив, що більшість депутатів Верховної Ради підтримали цю пропозицію.

Крім того, М.ТОМЕНКО сказав, що були спроби привласнити видавництво «Веселка», яке ще півроку тому мало значні борги. «Вони звернулися до мене з проханням допомогти вирішити цю ситуацію. Було прийнято рішення про те, що видавництво «Веселка» буде займатися друкуванням книжок для дітей. Зокрема, це стосується одного з проектів, який проводить Фонд Миколи Томенка», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України восени минулого року не підтримала урядовий проект закону про внесення змін до деяких законів з питань приватизації (№8723), яким передбачалося виставити на приватизацію низку підприємств, зокрема, велику кількість обласних друкарень та державних видавництв.

Коментуючи тоді даний законопроект, М.ТОМЕНКО назвав дивною спробу приватизувати найбільші видавничі комплекси, адже багато з них є прибутковими.

Віце-спікер зазначив, що обласні друкарні будувалися державою і зазвичай включають в себе великий комплекс та достатньо велику кількість землі. «Цілком очевидно, що можлива оптимізація їхньої діяльності лише за згодою місцевого самоврядування і територіальних громад, а у матеріалах ми не бачимо погодження з органами місцевого самоврядування, а тому незрозуміло, хто буде приватизовувати, за які кошти і чи буде збережено профіль діяльності даних підприємств тощо», – підкреслив він.