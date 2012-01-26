Від Попова вимагають не заважати реконструкції столиці

Сьогодні під стінами КМДА відбувся мітинг активістів партії «Молода Україна», котрі вимагали від голови столичної міськдержадміністрації Олександра ПОПОВА “не заважати реконструкції історичного центру Києва силами приватних інвесторів”. Учасники акції вважають, що О.ПОПОВ має “втрутитися в ситуацію, яка склалася навколо будівництва житлового будинку по вул. Гончара, 17-23, що знаходиться в історичному центрі столиці та вжити заходів, щоб захистити компанію-забудовника ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» від безпідставних судових переслідувань”. Акція пройшла під гаслами «Так – сучасному місту, ні – аварійним трущобам», «Попов! Ви - мер столиці, чи мер трущоб?», «Реконструювати не можна чекати руйнації. Попов, де ставити кому?» тощо.

Як ідеться в тексті звернення «Молодої Україна» до голови КМДА, переданого УНІАН, у Києві “все більше загострюється проблема аварійного стану історичного центру міста”.

«В історичному центрі є цілі квартали застарілих аварійних будинків, які не тільки не реконструюються, але й навпаки – з кожним роком становлять все більшу загрозу для мешканців столиці, – зазначається в тексті звернення до голови КМДА. – Саме таким аварійним кварталом є проміжок вулиці Гончара між вулицями Стрітенською та Рейтарською. Ці будинки не тільки псують зовнішній вигляд історичного центру Києва, а й становлять пряму загрозу для життя людей. Згідно з даними технічної експертизи, з десяти будинків прилеглого до Софії Київської кварталу по вул. Гончара, вісім не придатні для експлуатації, з яких три – визнані аварійними та відселені. Компанія ТОВ «Інвестиційно-будівельна група», яка споруджує житловий будинок по вул. Гончара, 17-23, взяла на себе зобов’язання реконструювати весь квартал та надати йому привабливого зовнішнього вигляду. Але на початку січня 2012 року всі будівельні роботи зі спорудження будинку були зупинені».

У тексті звернення «Молодої України» до О.ПОПОВА вказується, що будівельні роботи були зупинені на підставі ухвали, прийнятої Господарським судом міста Києва 15 грудня 2011 року за клопотанням прокуратури міста Києва. Приводом для винесення ухвали слугував позов, заявлений прокуратурою Києва в інтересах Київської міської державної адміністрації до забудовника – ТОВ «Інвестиційно-будівельна група щодо визнання незаконним рішення Київської міської ради про виділення забудовнику земельних ділянок №17-23 по вул. Гончара в місті Києві.

За словами заступника голови партії «Молода Україна» Олега ВЕРХОВСЬКОГО, зупинка будівництва житлового будинку по вул. Гончара, 17-23 та реконструкції кварталу призведе до негативних наслідків для всього міста в цілому.

«Напередодні напливу туристів на Євро-2012, коли Київ буде під прицілом уваги цілої Європи та світу, мені, киянину, особисто соромно, як подекуди виглядає історичний центр міста, – зазначає О.ВЕРХОВСЬКИЙ. – Архітектура «Міста Ярослава» мала б бути окрасою столиці, а не його ганьбою. Але цим питанням влада займатися не хоче, у неї ніколи не знаходиться грошей на реконструкцію. Та головне, що вони заборонили робити це й приватним інвесторам, очевидно, маючи якісь зовсім інші плани. Судові переслідування ТОВ «Інвестиційно-будівельна група», яка здійснює проект зі спорудження будинку по вул. Гончара,17-23 свідчать про те, що комусь не вигідно, щоб місто перетворювалось на сучасну європейську столицю».

На думку О.ВЕРХОВСЬКОГО, добившись у судовому порядку скасування землевідведення та позбавивши тим самим забудовника права на добудову будинку, влада та жителі історичного центру міста отримають не тільки не потрібний «недобуд», а й позбавляться можливості реконструювати аварійний квартал, що спотворює зовнішній вигляд історичного центру Києва.

«У мене складається враження, що реконструкція частини історичного центру, запланована забудовником, комусь немов кістка в горлі, - говорить О.ВЕРХОВСЬКИЙ. - В деяких ЗМІ навіть з’явилися версії про те, що ситуацію навмисне хочуть довести до катастрофи, коли аварійні будинки самі почнуть руйнуватися, і доведеться повністю відселяти людей. Щоб потім за безцінь скупити землю в цьому районі».

Учасники акції також зазначають, що забудовник має всі необхідні дозволи для будівництва та чітко дотримується законодавства, що неодноразово підтверджували суди різних інстанцій, державні експертизи та перевірки органами влади. На даному етапі в будівництво вже вкладено понад 400 млн. гривень. Тому зупинивши його, КМДА ризикує значними коштами міського бюджету, які мала б виплатити як компенсацію.

«Наше місто має будуватися й розквітати, а не перетворюватися в аварійні «трущоби», – зазначає заступник голови «Молодої України». – Тому ми беремо цю ситуацію під контроль. Ми пікетуватимемо КМДА, поки столичні чиновники не вирішать це питання на користь киян, дозволивши подальше будівництво та реконструкцію аварійного кварталу по вул. Гончара».

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