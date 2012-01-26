Експерт: резолюція ПАРЄ по Україні носить рекомендаційний характер

У питанні просування до Європи за останні два роки владою зроблено значно більше, ніж за попередні п'ять років, вважає соціолог Євген КОПАТЬКО.

Таку думку він висловив УНІАН, коментуючи проект резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи «Функціонування демократичних інституцій в Україні», який обговорюється сьогодні в Страсбурзі.

Коментуючи проект резолюції ПАРЄ, Є.КОПАТЬКО відзначив «серйозний рух вперед української влади у просуванні до Європи».

«За останні два роки владою зроблено значно більше, ніж за попередні п'ять років», - сказав експерт.

Окремо соціолог виділив роль представників української дипломатії: «МЗС веде роботу достатньо серйозно. Активну роботу, послідовно відстоює свої позиції. Україна зробила достатньо багато для руху до Європи».

Коментуючи окремі положення документа, Є.КОПАТЬКО звернув увагу на те, що «резолюція має рекомендаційний характер».

Кажучи про роль опозиційних сил у підготовці проекту резолюції щодо України, Є.КОПАТЬКО зазначив, що «у Заходу є дуже чітка позиція стосовно опозиційних лідерів».

Експерт вважає, що «ми маємо орієнтуватися на внутрішню згоду або домовленості всередині країни, щоб на нас менше чинили тиск ззовні». Є.КОПАТЬКО вважає, що цей компроміс важливий буде як нинішній владі, так і опозиції.

«І, можливо, в якійсь перспективі, щоб правила гри, які встановлюватимуться в країні, були зручні для всіх політичних гравців – незалежно від того, перебувають вони у владі чи в опозиції. Для цього повинні бути правила ігри, які виконуються всіма учасниками економічної й політичної гри», - наголосив Є.КОПАТЬКО.

Політичний експерт Володимир ЦИБУЛЬКО також звернув увагу на зусилля українських дипломатів - «це і напрацьовані Міністерством закордонних справ України зв'язки, напрацьовані протекції відносин, побудова традиції довіри між Україною і європейським істеблішментом».

В.ЦИБУЛЬКО вважає, що українська влада врахує рекомендації, які будуть в резолюції ПАРЕ, «оскільки роль парламентської більшості у формуванні остаточного тексту резолюції вельми значна. Це означає, що українська влада в комплексі взяла на себе зобов'язання, які відповідно і мусить виконати».

Експерт вважає, що влада виконуватиме резолюцію ПАРЄ, тому що «по суті, Україна сама запропонувала свої зобов'язання і лише одержала стрічне підтвердження української ініціативи».

Нагадаємо, зараз в ПАРЄ обговорюється проект резолюції «Функціонування демократичних інституцій в Україні».