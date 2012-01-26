Експерт: Українська влада врахує більшу частину рекомендацій ПАРЄ

Українська влада врахує більшу частину рекомендацій і побажань, прийнятих сьогодні в резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, вважає виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег УСТЕНКО.

«Річ у тому, що, дійсно, сьогоднішні реалії та економічна ситуація, яка складається і в світі, і в Україні, приводить до нових дій, пов'язаних зі структурними реформами в країні або з продовженням структурних реформ, - з метою поліпшення інвестиційного клімату», - сказав О.УСТЕНКО в коментарі журналістам.

На думку експерта, очевидно, що «коли йде стиснення світової економіки, коли країна, залежна від експорту і яка половину свого ВВП одержує за рахунок експорту, - вона потребує додаткового приходу прямих іноземних інвестицій. Багато інвесторів говорили з приводу частини проблем, які озвучувала ПАРЄ, і, схоже, що влада знає про ці проблеми і, перш за все, про те, що відноситься до незалежності судової системи».

Коментуючи окремі положення документа, О.УСТЕНКО відзначив, що «дії сподвижників збільшення незалежності судової системи можуть дати можливість і приплив додаткових іноземних інвестицій в країну, і, загалом, активізують в цілому інвестиційну діяльність, а значить - поставлять країну на шлях стійкішого економічного розвитку».

Експерт звернув увагу на те, що, дійсно, частина цих реформ, про які йдеться, абсолютно правильна. «Але, на жаль, треба пам'ятати, що велика частина реформ коштує грошей. Украй складно проводити реформи, коли намагаєшся скорочувати колосальний дефіцит державного бюджету – це саме те, що хотів би зробити уряд, що повністю вписується і у вимоги Міжнародного валютного фонду, і в розуміння більшої частини експертів, що займаються питаннями економічного розвитку, у тому числі й України», - сказав О.УСТЕНКО.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 26 січня, ПАРЄ прийняла резолюцію “Функціонування демократичних інститутів в Україні”. За резолюцію проголосували 69 депутатів, проти - 8, утрималися - 14.

У резолюції ПАРЄ, зокрема, закликала Україну до негайної реформи Конституції з урахуванням висновку Венеціанської комісії; виступає за негайні зміни в системі юстиції України; висловлює стурбованість недосконалістю нового закону про вибори в Україні.

Як сказано в резолюції, ПАРЄ “пропонує Моніторинговому комітету уважно стежити за ситуацією і пропонувати подальші заходи, які можуть бути здійснені Асамблеєю відповідно до ситуації, включаючи можливий розгляд санкцій, якщо вимоги Асамблеї не будуть виконані”.

“Асамблея вважає, що реалізація її рекомендацій і, зокрема, тих, що стосуються кримінального переслідування членів колишнього уряду, сигналізуватиме про відданість влади нормам і цінностям Ради Європи”, - пояснили депутати ПАРЄ.