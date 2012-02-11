Азаров - Москві: У нас головний санлікар за таке вилетів би з роботи

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обурений реакцією головного санітарного лікаря Росії Геннадія ОНІЩЕНКА на висловлювання керівника українського уряду про якість українських сирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні в Києві під час зустрічі з головними редакторами ЗМІ країн СНД, Балтії і Грузії.

«Ваш головний санітарний лікар дозволяє на адресу прем`єр-міністра України висловлюватися. Це що - нормально? Хіба нормальне явище? У нас би дозволив собі головний санітарний лікар України щось говорити на адресу прем`єр-міністра Росії? Він би завтра вилетів з роботи. Це не його рівень», - наголосив М.АЗАРОВ, звертаючись до учасників зустрічі, серед яких було велика кількість російських журналістів.

На думку М.АЗАРОВА, головний санітарний лікар повинен відповідати за санітарну ситуацію в країні, а не втручатися в політичні відносини двох країн.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення до РФ сирів трьох українських підприємств.

Раніше Росспоживнагляд заявляв, що в українських сирах виявлена велика кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними.

10 лютого М.АЗАРОВ, виступаючи перед студентами Латвійського університету й учнями Української школи в Ризі, запевнив, що українські сири - високої якості і не містять пальмової олії. «Навіщо нам в сири додавати пальмову олію? У нас своєї вистачає», - пожартував прем`єр. При цьому заборону на імпорт українських сирів деяких виробників він назвав «прийомом російських компаній, які лобіюють в уряді РФ введення обмежувальних заходів на українську продукцію».

У свою чергу міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО висловив сподівання, що проблему з постачанням українських сирів до Росії буде вирішено. Виступаючи 10 лютого перед студентами Київського інституту міжнародних відносин, він сказав: «Здивувала, м`яко кажучи, заява керівника Росспоживнагляду щодо українських сирів. Від того, що сиру буде менше в російських магазинах, навряд чи виграють російські споживачі. Сподіваюся, ми зуміємо розв’язати цю проблему».

У відповідь Г.ОНІЩЕНКО заявив, що вирішив призупинити виконання домовленостей із «сирної проблеми», досягнутих 9 лютого на переговорах з міністром аграрної політики України Миколою ПРИСЯЖНЮКОМ.

Г.ОНІЩЕНКО сказав, що таке рішення прийнято у зв`язку із заявами М.АЗАРОВА і К.ГРИЩЕНКА.

«Я ознайомився з цими коментарями, зробленими на лекції студентам. Позицію зовнішньополітичного органу України, викладену майже на вуличному фольклорі, можна пояснити втомою кінця тижня і хвилюванням від заняття, не властивого такому високому посадовцю», - сказав він.

За словами Г.ОНІЩЕНКА, «коментар керівника виконавчої влади України повністю заперечує досягнуті домовленості з міністром сільського господарства. Міністр визнав існування проблем, і ми виробили комплекс заходів з нормалізації ситуації. Виникає питання: чи була компетенція у міністра сільського господарства України для ведення переговорів і прийняття рішень? Продемонстрований плюралізм думок сам собою є проблемою, але ми готові почекати вироблення єдиного погляду на цю позицію всередині виконавчої влади України і визначення компетенції відомства, яке його висловлюватиме. Ми навіть готові до того, що подальші переговори з постачання сиру вестиме Міністерство культури України».